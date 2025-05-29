Як Україна та Європа помиляються щодо Трампа

Україна і Європа роблять ставку на те, що в певний момент Трамп зробить розворот на 180%.

Чому Трампу не так просто зробити розворот у політиці

Мовляв, президент США Дональд Трамп зрозуміє, що Росія своєю непоступливістю щодо замороження конфлікту є перешкодою до компромісного врегулювання, а далі образиться на очільника Кремля Владіміра Путіна, зробить розворот на 180% і почне політику максимального тиску щодо Росії. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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Але для такої еволюції у Трампа має бути не лише певна самоповага, котрої поки що не проглядається. Хоча теперішній президент США типовий нарцис.

Дональду Трампу направду треба пройти глибшу еволюцію. По суті, треба визнати, що все те, що він розповідав своєму електорату про нераціональність допомоги Україні, некритичність безпеки Європи для США – було неправдою.

На відповідному скепсисі тримається ідеологія America First/MAGA, яка привела Трампа двічі у Білий дім. Тому тут не лише про самоповагу. Тут про власну політичну ідентичність, яка будувалася на противагу істеблішменту США – в тому числі щодо традиції зовнішньої політики США після 1945 року.