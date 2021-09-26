Україна задіяла на Донбасі всі свої контрснайперські групи, – Залужний

26 вересня 2021 , 15:18
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Україна задіяла на Донбасі усі свої контрснайперські групи. Вся техніка розміщена на "передньому краї".

Їхня діяльність на Донбасі не заборонена. Про це у інтерв'ю розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Усі контрснайперські групи – на передовій 

Усі контрснайперські групи, які в нас є, зараз є на передньому краї. Всі!
– заявив Залужний.  

Додав також, що розглядають питання щодо контрснайперських радарних комплексів. Проте ті комплексі, які розглядали, "скажімо так, західного виробництва, знову ж таки вони нас не зовсім задовольняють".

"Тобто якщо сьогодні говорити про масоване застосування радарних комплексів і оптичних контрснайперської боротьби, то ми мови такої не ведемо", – пояснив Залужний.

Проте запевнив, все, що можна застосувати, – "усі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, – зараз працюють разом з ними, всі повністю". 

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Автор: Діана Квасневська