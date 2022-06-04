Україна захистить свободу, а тиранія програє, – Зеленський виступив на Конференції мерів США

Володимир Зеленський виступив під час Конференції мерів США. У своїй промові він підкреслив, що Україна захистить свою свободу. Натомість тиранія – Росія – у цьому бою програє.

Під час 90-ї Конференції мерів США були присутні очільники міських рад Х'юстона, Санта-Фе, Колумбуса, а також інших міст Сполучених Штатів. Відкрила офіційний захід, який відбувається щорічно, Камала Гарріс. І під час нього Володимир Зеленський запропонував усім долучитись до грандіозного проєкту, передає 24 канал.

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Україна підготувала амбітний проєкт відбудови

У своїй промові президент України закликав долучитись до спільного втілення у життя проєкту з відбудови нашої країни після війни.

Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє. Люди знову зможуть мирно й безпечно жити в українських містах. І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проєкт відбудови України після війни,

– підкреслив він.

Володимир Зеленський запросив до співпраці міста, компанії, а також фахівців. Усі вони можуть посприяти тому, щоб проєкт можна було втілити у життя.

Президент України наголосив на тому, що очільники міст можуть стати тими людьми, які не лише боронитимуть свободу. Вони ще й зможуть поставити "крапку в історії тиранії".

Він додав, що США посприяли тому, щоб Україна отримувала необхідну зброю. Вона дозволить нашій державі відстоювати свободу.

Тепер же слід показати агресорові, що вільний світ – це також про економічні переваги. Саме з цією метою президент хоче, щоб міста США стали нашими партнерами у питаннях відбудови. Він пропонує взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю. Тим, що постраждало від російської агресії.

Тиранів слід позбавити зв'язків із вільним світом

Володимир Зеленський нагадав про те, що упродовж лише останньої сотні років світ уже стикався з жорстокою тиранією. І вона, підкреслив президент, не розуміє ані пропозицій, ані вмовлянь. Тож один з методів боротьби з нею – відрізати від зв'язків із вільним світом.

Десятки американських міст зберігають так зване побратимство з містами Росії. Чикаго і Москва, Джексонвілл і Мурманськ, Сан-Дієго і Владивосток, Олбані і Тула,

– додав він.

Зеленський підкреслив, що США такі зв'язки, швидше за все, не дають нічого. Натомість Росія отримує можливість говорити про те, що вона не ізольована, хоч і розпочала повномасштабну війну на території України.

А Єкатеринбург, який досі є містом-побратимом Сан-Хосе, – місто, в якому росіяни створюють ті самі ракети, якими знищують Україну. Президент України поставив риторичне питання: для чого містам США такі зв'язки?

Володимир Зеленський також закликав продовжувати тиск на Росію. Він попрохав розірвати з країною-агресоркою зв'язки. Також президент наголосив на тому, що американці не повинні дозволяти росіянам, які убивають українців, називати себе побратимами.

Тим часом у Грузії шкодують, що не запрошували Володимира Зеленського виступити у парламенті. Відповідну заяву озвучила президентка країни Саломе Зурабішвілі.

Грузія повинна була проявити солідарність

Очільниця держави підкреслила, що це був би своєрідний жест прояву солідарності з Україною. Але, на жаль, його ніхто не зробив.

Крім того, 26 травня над парламентом висіли стяги Грузії та ЄС, адже це був день, проведений під егідою євроінтеграції. Але й тут можна було вчинити інакше, переконана Зурабішвілі. Поруч мали висіти також стяги України та Молдови. Адже усі ці три країни намагаються якомога швидше стати членами ЄС. І цей процес став можливим тому, що Росія напала саме на Україну.

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