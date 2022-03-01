Україна закликає партнерів засудити піратську діяльність Росії в Чорному морі

1 березня 2022 , 06:34
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Джерело:

Кабінет міністрів України

МЗС України заявило, що збройна агресія Росії проти нашої держави з моря супроводжується піратською діяльністю її флоту. Зокрема в територіальних водах та виключній морській економічній зоні України.

Нагадаємо, що росіяни протиправно захопили пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна" та судно "Принцеса Ніколь".

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Україна застерегла інших

Через досі тривалі піратські акти ВМФ Росії та розбійні дії в морі стосовно цивільних суден – Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки в Чорному та Азовському морях.

Україна вже розіслала таке "навігаційне донесення" через канали міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

Вимога реакції

Також наша держава закликала країн-партнерів негайно засудити піратство Росії в Чорному морі. Водночас наполягла рішуче відреагувати на нього, щоб припинити морський розбій країни-окупантки.

Піратство Росії у територіальних водах України

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Автор: Олена Данилів