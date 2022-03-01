Україна закликає партнерів засудити піратську діяльність Росії в Чорному морі

МЗС України заявило, що збройна агресія Росії проти нашої держави з моря супроводжується піратською діяльністю її флоту. Зокрема в територіальних водах та виключній морській економічній зоні України.

Нагадаємо, що росіяни протиправно захопили пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна" та судно "Принцеса Ніколь".

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Україна застерегла інших

Через досі тривалі піратські акти ВМФ Росії та розбійні дії в морі стосовно цивільних суден – Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки в Чорному та Азовському морях.

Україна вже розіслала таке "навігаційне донесення" через канали міжнародної автоматизованої служби передачі на судна навігаційних попереджень (НАВТЕКС).

Вимога реакції

Також наша держава закликала країн-партнерів негайно засудити піратство Росії в Чорному морі. Водночас наполягла рішуче відреагувати на нього, щоб припинити морський розбій країни-окупантки.

Піратство Росії у територіальних водах України

ВМС Росії 26 лютого закрили район у північно-західній частині Чорного моря для нібито "контртерористичної операції". Вони заявили, що перебування кораблів і суден в цьому районі розцінюватиметься, як терористична загроза.

Того ж дня у Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили фактичне блокування Росією двох морів. Крім того, заявили, що окупанти готуються до морської війни з Україною.

Увечері 26 лютого рашистський окупант захопив українське судно "Сапфір" біля острова Зміїний. Пізніше стало відомо, що вороги заволоділи ще двома нашими суднами – "Афіною" та "Принцесою Ніколь".