Україна закриває небо для білоруських літаків

28 травня 2021 , 07:30
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Джерело:

Мінінфраструктури

Кабмін на позачерговому засіданні 28 травня заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Заборона почне діяти з 29 травня.

Уряд дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури та "Украероруху". 

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Що означає заборона

Відтак білоруські літаки не зможуть сідати в українських аеропортах, а також пролітати над територією України транзитом. Крім того, доручили Мінінфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про рішення Білорусі.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що обмеження є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів. Наразі уряд напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути.

Зауважимо, що з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонили польоти у повітряному просторі сусідньої держави.


Повітряні санкції проти Білорусі / Інфографіка Мінінфраструктури

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Автор: Ольга Музика