Україна закриває небо для білоруських літаків

Кабмін на позачерговому засіданні 28 травня заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України. Заборона почне діяти з 29 травня.
Уряд дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури та "Украероруху".
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Що означає заборона
Відтак білоруські літаки не зможуть сідати в українських аеропортах, а також пролітати над територією України транзитом. Крім того, доручили Мінінфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про рішення Білорусі.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що обмеження є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів. Наразі уряд напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути.
Зауважимо, що з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонили польоти у повітряному просторі сусідньої держави.
Повітряні санкції проти Білорусі / Інфографіка Мінінфраструктури
Примусова посадка літака у Білорусі: що треба знати
- Пасажирський літак Ryanair, що курсував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську. Річ у тім, що білоруські диспетчери повідомили про замінування. Хоча, зрештою, ніякої вибухівки не виявили.
- На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали. Журналіст попереджав, що за ним стежили ще перед вильотом з Афін.
- Білоруська влада опублікувала відео, де Протасевич говорить, що все добре та він нібито перебуває у СІЗО. Хоча на відео видно синяки на обличчі хлопця.
- ЄС та США заявили, що готуватимуть санкції проти Білорусі. ЄС заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Крім того, ще низка європейських авіакомпаній відмовилась літати через Білорусь.
- Україна теж відреагувала на інцидент, закривши авіасполучення.