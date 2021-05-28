Україна закриває небо для білоруських літаків

Уряд дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури та "Украероруху".

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Що означає заборона

Відтак білоруські літаки не зможуть сідати в українських аеропортах, а також пролітати над територією України транзитом. Крім того, доручили Мінінфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про рішення Білорусі.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що обмеження є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів. Наразі уряд напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути.

Зауважимо, що з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонили польоти у повітряному просторі сусідньої держави.



Повітряні санкції проти Білорусі / Інфографіка Мінінфраструктури

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