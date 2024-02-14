До паритету далеко, але ми серйозно залякали російські літаки, – авіаексперт

Україна невдовзі повинна отримати перші винищувачі четвертого покоління F-16. Проте поки зарано говорити про досягнення паритету між українською та російською авіацією.

Попри це, наші пілоти вже серйозно залякали ворожі літаки. Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що зміниться з отриманням F-16.

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"До паритету ще дуже далеко. Навіть не на горизонті, а ще далі. Ми маємо інше завдання – блокувати російську авіацію і не допустити їй діяти над територіями, які контролюються нашими Збройними Силами. Це завдання успішно виконується з травня 2022 року, ми їх серйозно залякали. У цьому питанні тільки поліпшуємо ситуацію, відганяємо ворожі літаки все далі й далі", – наголосив авіаційний експерт.

Якщо раніше російські пілоти пробували атакувати українські міста бомбами, зокрема Чернігів, Харків та Суми, то зараз ворожі бомбардувальники бояться підлітати до лінії бойового зіткнення на 30 кілометрів. Уже був випадок, коли Сили оборони збили одразу три "сушки" на малих висотах. Повітряні сили тримають ворога на відстані від території, яка контролюється нашими військовими. Лише гелікоптери ближче підходять.

Після збиття А-50 ворог проклав маршрути огляду території України над Краснодарським краєм, а не над Азовським морем. Російські повітряні командні пункти бачать літальні цілі на відстані до 300 кілометрів, а об'єкти на землі – приблизно на 100 – 150 кілометрів. Тепер ця зона відсунута й росіяни можуть бачити тільки ближні тили за лінією фронту нашої території.

Тобто основне завдання – не допускати дії російських Повітряно-космічних сил, що українські військові успішно виконують. А з отриманням F-16 льотчики не просто будуть відганяти ворожі літаки, а нищитимуть їх. Якщо Україна отримає до винищувачів далекобійні ракети, ми зможемо завдавати ударів по російських літаках в їхньому тилу на 20 – 30 кілометрів.

Коротка інформація про надання Україні F-16

Данія надасть Україні 19 сучасних літаків F-16. Водночас Нідерланди планують передати більше літаків, ніж обіцяли раніше. Зокрема, ще 6 F-16 – тобто загалом наша держава отримає лише від однієї країни 48 винищувачів.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у січні повідомив, що українські пілоти вже літають на F-16. Наразі наші льотчики роблять це у супроводі інструкторів. Українським пілотам потрібно налітати певну кількість годин.

Військовий льотчик Повітряних сил "Фантом" розповів, що наші льотчики вражені можливостями F-16. Він перевершив всі їх очікування. Пілоти вже бачать великі перспективи й великий доробок, як цей літак допоможе нашим Повітряним силам збільшити спроможність бойової авіації.