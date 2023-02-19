Україна ввела санкції проти Мосбіржі та 333 російських банкірів

Україна запровадила санкції проти Московської біржі та російських банкірів. Йдеться про 333 громадян держави-терориста.

19 лютого президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року про застосування персональних санкцій проти 333 громадян. Відповідний указ №82/2023 опубліковано на сайті глави держави, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія могла зібрати до 600 танкерів у "тіньовому флоті", щоб обходити санкції, – Bloomberg

Санкції діятимуть мінімум 10 років

Зазначимо, що до списку потрапили члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Йдеться про 333 особи.

Обмеження вводяться проти російських банкірів на термін десять років.

Також Зеленський доручив Кабміну, СБУ та НБУ забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності санкцій.

Разом з тим, Міністерство закордонних справ України має проінформувати країни ЄС, США та інші держави про застосування санкцій та поставити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Важливі санкції проти агресора

12 лютого Україна запровадила санкції проти атомної галузі держави-терориста. Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську "атомку".

У вечірньому зверненні президент зазначив, що Україна робить все для того, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну.

Хто потрапив до списку:

Юрій Ушаков – радник Владіміра Путіна у міжнародних справах (хоча, які там у Росії вже міжнародні справи);

Ренат Карчаа – радник генерального директора концерну "Росенергоатом";

Юрій Чернічук (громадянин України) – так званий "директор" окупованої Запорізької АЕС, якого "призначили" окупанти.

Нагадаємо, що у січні 2023 року Зеленський також ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних обмежень проти 198 діячів медіасфери та культури. Хоча "культури" в Росії нема й не буде. Ці санкції запроваджували на 10 років. У списку – Яна Рудьковська, телеведучий Боріс Корчєвніков, режисер Андрєй Кончаловскій та інші.