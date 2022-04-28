Україна засуджує спроби втягнути Придністров'я у повномасштабну війну проти України

Росіяни почали здійснювати провокації на території Придністров'я. Ворог намагається залучити місцеві сили до війни проти України.

Росіяни розраховують на втягнення Придністров'я у війну проти України. На території невизнаної республіки вже пролунали провокаційні вибухи, через які окупанти можуть спробувати виправдати мобілізацію сил та чергове вторгнення на нашу територію.

Читайте також Обстріл лікарні Сєвєродонецька, придушення акції у Херсоні: відеодайджест 63-го дня війни

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на спробу росіян загострити ситуацію у Придністров'ї. Усі "мінування" та вибухи відбулися у той самий час, коли командування окупантів заявляло про намір окупувати Південь України.

"Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджує відчайдушні спроби втягнути Придністровський регіон Молдови у розв’язану РФ 24 лютого повномасштабну війну проти України та закликає до деескалації напруги", – йдеться у заяві нашого міністерства.

Також в нашому МЗС повідомили: ЗСУ готові зруйнувати усі підлі плани ворога.

Ситуація у Придністров'ї

Росія почала провокації у Придністров'ї з метою втягнення регіону у війну проти України. Окупанти навіть готові завдати ракетного удару з жертвами серед цивільних.

У Придністров'ї заявили, що "сліди провокацій ведуть в Україну" та привели до повної бойової готовності російські війська. Разом з тим Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ готові до будь-якого варіанту розвитку подій та не бояться наступу з Придністров'я.

Дивіться відео до теми – що робитиме Румунія, якщо Росія залучить Придністров'я до війни