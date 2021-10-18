Україна зацікавлена у зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі, – Зеленський
Джерело:"Свобода слова на ICTV"
Володимир Зеленський заявив, що лише від Росії залежить, чи відбудеться зустріч на рівні глав держав у форматі нормандської четвірки. Водночас президент наголосив, що Україна зацікавлена у зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі.
Як заявив український лідер, наразі у зустрічі в нормандському форматі зацікавлені Німеччина, Франція та Україна.
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Зеленський підкреслив, що Україна, зі свого боку, зацікавлена і в зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі. Президент України зауважив, що ті позиції, які були обговорені з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном, були неконфліктними. Крім того, українська сторона заявила про готовність робити кроки для того, щоб зустріч відбулася.
Я не знаю всіх деталей та розмов зустрічі Ангели Меркель та Емманюеля Макрона із російською стороною, яка відбулася потім, і зрозуміло, чому. Напевно, там теж є якісь питання й пропозиції, як завжди з того боку,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент відзначив бажання Ангели Меркель провести зустріч до залишення посту. Також Зеленський нагадав, що під час зустрічі із президентом США Джо Байденом обговорював можливість участі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі.
Так, представник президента США нещодавно мав зустріч із колегами із Москви, під час якої обговорили багато тем, і формат участі зокрема.
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