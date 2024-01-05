Дальність дозволяє: як працює авіація проти військових об'єктів у Криму

Українські пілоти 4 січня філігранно уразили командний пункт росіян у тимчасово окупованому Криму. Якісна перевага Повітряних сил ЗСУ – це точкові удари, які завдають суттєвої шкоди противнику, але, на жаль, не ламають хід війни.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він розповів, як українські військові змогли завдати ударів по Кримському півострову.

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Головна проблема України

Як зазначив Черник, немає такого поняття як заходження української авіації у повітряний простір ворога. Ракети Storm Shadow/SCALP-EG у найдальшій своїй версії задекларовані до 500 кілометрів, а Кримський півострів з півночі на південь становить 250 кілометрів.

Беремо окуповану зону, в межах 100 кілометрів. Разом виходить 350 кілометрів й ми ще маємо люфт 150 кілометрів для того, щоб літак підійшов на безпечну для себе відстань, здійснив пуски й ракета полетіла у правильному напрямку,

– мовив полковник запасу ЗСУ.

Головний нюанс – кількість. У цій частині Україна навряд чи переможе якістю. При тому, що якість сама по собі на нашому боці, адже вся виготовлена на Заході зброя суттєво переважає за якістю все, що є у росіян. До прикладу, пістолет Макарова і Glock – між собою не співмірні. Аналогічна ситуація з АР-15, те що ми знаємо як М-16 і автомат Калашнікова, Abrams і Т-90.

"Це те ж саме, що поставити поряд Cadillac найкращої модифікації та "Волгу". Однак у росіян є чисельна перевага в усьому. Якби цю якість помножити на кількість, хоча б у паритеті з тим, що мають росіяни, тоді дійсно був би серйозний результат", – додав Черник.

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