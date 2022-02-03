Україна завжди пам'ятатиме, – Зеленський подякував Ердогану за підтримку України

Володимир Зеленський подякував турецькому президенту Реджепу Ердогану за підтримку України. Сталося це за підсумками зустрічі очільників України та Туреччини.

На спільній пресконференції Володимир Зеленський підкреслив, що радий вітати турецьку делегацію в Україні у такий важливий день – річницю встановлення дипломатичних відносин з Туреччиною, повідомляє 24 канал.

Важливо Україна та Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Український лідер привітав підписання угоди про вільну торгівлю, назвавши її знаковою подією. Президент пояснив, що ця угода передбачає низку переваг для обох країн, зокрема це нові :

можливості бізнесу,

ринки та здобутки,

прибутки, робочі місця, інвестиції.

Президент України подякував Реджепу Ердогану за участь країни в Кримській платформі.

Я вдячний пану президенту за тверду та послідовну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності, за активну участь Туреччини у Кримській платформі для звільнення Криму та захисту прав кримчан,

– сказав український лідер.

Також Зеленський подякував за:

підтримку кримських татар,

побудову житла для переселенців з Криму.

Безпекове питання

Також 3 лютого Україна та Туреччина підписали угоду про розширення спільного виробництва безпілотних літальних апаратів.

Особливу увагу ми сьогодні приділили співпраці в авіаційній та оборонній промисловості. Це один із локомотивів нашого стратегічного партнерства. Наша мета – реалізація конкретних проєктів створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями,

– розповів Зеленський.

Він додав, що підписана угода розширить виробництво безпілотних літальних апаратів.

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За словами Зеленського, візит Ердогана в Україну є показником того, хто є другом для України, і хто готовий завжди допомогти.

Україна завжди буде пам'ятати це. І так само готова прийти на допомогу. Я щиро вірю, що нашу дружбу будуть зміцнювати не спільні загрози, а спільні перемоги,

– підсумував президент України.

Додамо, що Реджеп Таїп Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві президента Туреччини зустрів Володимир Зеленський. Глави держав вийшли на ґанок Маріїнського палацу, де пролунали гімни обох країн. Після цього політики оглянули стрій почесної варти та привіталися з делегаціями.