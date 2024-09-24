Ризикована засідка із ЗРК: у The Times розкрили, як Україна збила російські А-50

У січні 2024 року Сили оборони вперше збили російський літак А-50. Смілива тактика протиповітряної оборони України, відточена за два роки планування, завдала серйозного удару по розвідувальному флоту країни-агресорки.

У виданні The Times вперше розкрили деталі, як вдалося збити російські А-50. Як зауважили у ЗМІ, операція з послаблення російської авіації була дуже ризикованою, адже потрібно було під'їхати максимально близько до лінії фронту.

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Як Україна приземлила два борти А-50

Як пишуть у ЗМІ, українські захисники влаштували серйозну засідку, щоб вполювати російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Посилаючись на власні джерела у ГУР МОУ, The Times пише, знищити російські літаки вдалося за допомогою радянських ЗРК.

Так, у травні 2022 року було вирішено відновити ЗРК С-200 та почати застосовувати систему на фронті. Вперше уразити А-50 намагалися ще у травні 2023 року, однак тоді літак змінив траєкторію. Попри це операція однаково вважалася успішною, адже продемонструвала ворогу, що він може зазнати серйозних втрат.

Ми показали приклад військово-повітряним силам, щоб вони не боялися бути обстріляними. Під час першої спроби, коли ми запустили дві ракети, вони побачили, як швидко ми сховали пускові установки й евакуювалися – ніхто навіть не помітив, де ми перебуваємо,

– цитує видання офіцера ГУР на правах анонімності.

У січні 2024 року Повітряні сили прийняли виклик і наважилися на ризиковану операцію – використати батареї Patriot для збиття А-50. Такі дії були дуже небезпечними, адже під'їхати треба було максимально близько до лінії фронту, а йшлося про 5 – 6 великих машин. Однак такий ризик виправдався і 14 січня 2024 року українські захисники вперше збили А-50. Це був історичний момент, адже літак знищили над акваторією Азовського моря. Тоді також вдалося пошкодити Іл-22.

Як пояснили у виданні, російські пілоти вважали, що перебувають за межами українського озброєння. Окупанти мали лише 2 хвилини, щоб зреагувати на небезпеку, і тоді ракети влучили у ціль.

Після першої втрати Кремль зрозумів, що А-50 – вразливі, а тому відвів борти за межі радіуса дії Patriot. Тоді українські захисники знову спробували використати радянські С-200, які цього разу успішно уразили вже другий ДРЛВ А-50. Так, 23 лютого 2024 року Росія втратила вже другий літак. Цікаво, що під час операції українські захисники влаштували засідку для окупантів і навмисно увімкнули радари на ЗРК.

Вони з радістю вилетіли знищувати С-300 та тут з'явився Patriot. Із шести літаків два були збиті С-300, а чотири – Patriot,

– розповіли джерела The Times.

У ЗМІ додали, що радянські С-200 також знищили Ту-22М3 19 квітня. Російський літак здійснював пуски ракет по території України, але Сили оборони змогли дати гідну відповідь.

Після серйозних втрат в авіації, Росія змінила відстань пуску ракет. Це дозволило відтіснити ворога від деяких цілей, які раніше окупанти могли атакувати.