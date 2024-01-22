Знищення А-50: з чого могли збити російський літак і чи може Україна це повторити

Ввечері 14 січня українські військові знищили російський літак А-50 та підбили Іл-22. Втрата повітряного судна далекого радіолокаційного виявлення та професійного екіпажу стала серйозним викликом для окупантів. Відтоді не припиняються дискусії про те, чим Україна змогла влучити по ворожих цілях.

Щодо збиття А-50 лунали різні версії, зокрема, мовилось про використання комплексу С-200, системи Patriot та навіть винищувача F-16. Своїми думками з цього приводу з 24 Каналом поділилися майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман та військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чим могли збити А-50

Якщо говорити про ракету С-200, то вона може долати відстань на понад 200 кілометрів. Це дуже старий зенітно-ракетний комплекс. Він не здатний перехоплювати швидкісні, малі цілі чи цілі з малоефективною поверхністю, яка відбиває.

Щодо А-50, то це велика ціль, вона не дуже швидкісна, там велика ефективна відбиваюча поверхня, мінімум метрів 50 – 60. Тому вона виглядала на екранах кругового огляду, як дуже велика ціль,

– зауважив Олексій Гетьман.

Він додав, що побачивши фото хвоста літака Іл-22, можна стверджувати, що це був удар зенітною ракетою. Відтак треба відкинути припущення про роботу F-16 та ракет NASAMS. Також варто критично оцінювати, чи справді правдивим було фото підбитого Іл-22. Адже деякі журналісти зауважували, що судно могло впасти, а не сісти, а зображення хвоста нібито вже було опубліковане раніше.

Якщо це світлина саме цього літака, то це точно якась зенітна ракета. Тому що елементом, який вражає, у ракеті є не безпосередньо вибух, він потрібен для того, щоб розкидати дрібні уламки, кубики, шпиці. Вони завдяки кінетичній енергії руху повітряної цілі роблять з літака таке сито,

– розповів Олексій Гетьман.

Тобто ракета у точці найбільшого зближення з ціллю – вибухає й робить це цілеспрямовано в бік цілі. Вибух відбувається у вигляді конуса. Уламки, які ми бачили на хвості літака, є дуже схожими до цього.

Росія може перебільшувати характеристики своєї зброї

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зауважив, що є різні модифікації С-200, які мають відстань на понад 200 кілометрів. Проте однозначно погодитись з цією версією він не може.

Річ у тому, що ми переробили ці ракети для використання по поверхні. Їхня ефективність проти ешелонованої ППО росіян нижча, ніж у крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG та інших засобів ураження. Ешелонована протиповітряна оборона має можливість їх перехоплювати,

– підкреслив Коваленко.

Щобільше, ракета С-200 не має феноменальної швидкості та функцій, як у Storm Shadow/SCALP-EG. Останні здатні встановлювати перешкоди у форматі радіоелектронної боротьби, а також протидіяти перешкодам з боку РЕБ. Крім цього, вони мають низький рівень помітності фіксації та супроводження засобами радіолокаційної розвідки.

Якраз С-200 є досить великою, можна побачити, коли відбувся пуск і її перехопити. Російська ППО з цим справляється. Тому С-200 теоретично могла збити А-50, але в мене є сумніви, що це було саме так,

– зауважив Коваленко.

Щодо використання Patriot, то офіційно з відкритих джерел відомо, що максимальна дальність ураження цих ракет – 160 кілометрів. Можна припустити, що ними збили А-50, ризикуючи, що саму установку розташували біля лінії боєзіткнення. Хоча просто так цього ніхто б не робив, обов'язково має бути буфер безпеки. Адже ми бачимо, що навіть російські БпЛА "Ланцет" залітають на 70 кілометрів углиб тилової території. Тому це величезний ризик.

Втратити Patriot – це все-таки набагато більша репутаційна втрата, ніж знищення А-50. Але виникає інше питання – Іл-22. Він був збитий над Азовським морем на значно більшій відстані від А-50, ближче до самого Керченського мосту. Тобто це за межами дії Patriot,

– підкреслив Коваленко.

Він додав, що Росія, коли рекламує свою зброю, яка нібито "не має аналогів", то у більшості випадків завищує її технічні характеристики. Це стало особливо помітно у 2022 – 2023 роках, коли Україна почала знищувати велику кількість зброї окупантів. Тоді було очевидно, що її якість відрізняється в гірший бік.

З іншого боку, у західних виробників інша тактика. Коли вони презентують свої вироби, то говорять про характеристики, які не перевищують або точно відповідають цій зброї, а навіть можуть бути й зменшені,

– розповів Коваленко.

Якщо в Ірані, Росії чи КНДР розповідають про гіперзвукову ракету, яка може летіти відстань на 150 тисяч кілометрів, то, звісно, ми розуміємо, що це перебільшення. Однак, максимальних можливостей західної техніки не знає ніхто. Їх можна повноцінно встановити тільки, використовуючи у бойових діях.

Чи знають росіяни, чим збили А-50

Щодо того, чи зможе Україна повторити такий удар, то все знову ж таки залежить від питання про те, якою зброєю знищили повітряне судно.

Якби ми сказали, чим саме його збили, то тоді питання – зможемо чи не зможемо повторити – стало б майже риторичним. Адже росіяни зрозуміли б, які комплекси, технічні характеристики ми маємо, могли б розрахувати, де можна літати, а де ні,

– наголосив Олексій Гетьман.

Це означає, що не варто озвучувати точні дані, тому що окупанти обов'язково їх врахують. Однак, якщо борт Іл-22 справді сів і на ньому залишилася хоча б одна частинка від ракети, то росіянам достатньо подивитися на неї та добре проаналізувати. Люди, які професійно оглянуть літак, зможуть зробити висновки щодо зброї, яка по ньому працювала.

Збиття російських літаків над Азовським морем: контекст