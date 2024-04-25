У Британії вважають, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії
Джерело:Financial Times
Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії. Адже військова допомога Заходу має допомогти Києву вести війну "набагато сильнішими способами".
Командувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін сказав, що наразі українська оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв. Тому що наша країна важко дає відсічі російським військам, які наступають.
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Що сказав командувач британських військ
Тоні Радакін розповів, що похмура картина війни не враховує триваліших тенденцій, що складаються на користь Збройних Сил України. Зокрема, до них адмірал відніс:
- останні пакети військової допомоги від США та Європи,
- все більш успішні удари України на велику відстань,
- "повну неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море".
Небезпека будь-якого моментального короткого аналізу загальної картини полягає в тому, що вона (ігнорує – 24 Канал) те, де ми перебуваємо зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років,
– запевнив британський командувач.
У розмові з журналістами Радакін сказав, що люди повинні припинити "задобрювати Росію" і вважати, що вона "якимось чином має значні переваги".
Він також не сказав про жодні застереження щодо того, що Україна може атакувати та здійснювати диверсійні рейди всередині Росії.
У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби...Її здатність продовжувати глибокі операції ставатиме особливістю війни… Вони безумовно мають ефект,
– сказав Тоні Радакін.
Він прокоментував критику Заходу про те, що вони не мають всеосяжного плану, як допомогти Києву перемогти, а надають достатню військову допомогу, щоб запобігти поразці.
Командувач Збройних сил Великої Британії пояснив, що ніхто публічно не говоритиме, мовляв, оце план, і пункти А, Б і В зараз відбудуться. Він сказав, що деякі елементи військового підходу щодо України будуть приховані, деякі – продиктовані тактичною або оперативною перевагою, а деякі – залежатимуть від більш фундаментальних аспектів.
"Деякі з цих факторів дозріють набагато сильніше наступного року, ніж цього року, – підсумував британський військовий.
Останні новини про допомогу Україні
- Велика Британія виділила Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що допомога передбачає 500 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання ЗСУ важливого обладнання, зокрема, боєприпасів, техніки та безпілотників.
- Згодом журналіст BBC Джонатан Біль сказав, що наступна партія допомоги від Лондона міститиме авіабомби Paveway IV. Вони відомі своєю високою точністю й Україна ще не мала їх на озброєнні.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав документ про допомогу Україні. Зокрема, мовиться про понад 60 мільярдів доларів. Відразу після підписання законопроєкту, президент Сполучених Штатів анонсував пакет допомоги на 1 мільярд доларів, який включає боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніку.
- ЗМІ написали, що у березні Вашингтон таємно передав Україні далекобійні ракети ATACMS. У США це підтвердили. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що відправлять більше ракет, адже Штати вже мають додаткові повноваження та гроші.