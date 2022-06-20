"Україна знімає блокаду Чорного моря": ексклюзивний стрім Піонтковського на 24 каналі
На ютубі 24 каналу сьогодні, 20 червня, о 19:30 відбудеться стрім з російським публіцистом із Вашингтона Андрієм Піонтковським.
Із ним поспілкується журналіст Роман Цимбалюк. В прямому ефірі на ютубі вони поговорять про те, що відбувається в Чорному морі та про те, як зняти блокаду акваторії. А також про те, що росіяни смертельно втомилися в Україні.
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Крім цього, обговорюватимуть й те, що Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів, постачання якого зараз в процесі.До слова! Колишній заступник начальника ВМС України в ефірі 24 каналу припустив, що саме нам могли передати. Він вважає, що може бути якось пов'язане з водолазним майном, яке може брати участь у розмінуванні.
Трансляція розмови Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на ютубі 24 каналу відбудеться 19 червня о 21:00. Переглянути її також можна, перейшовши за посиланням. Не пропустіть!
Стрім Цимбалюка та Піонтковського: дивіться відео тут
Що зараз відбувається в Чорному морі
- Засоби масово інформації 20 червня повідомили про те, що Збройні Сили України вразили ракетами так звані "вишки Бойка" у Чорному морі. Однак офіційної інформації щодо цього наразі немає.
- Також була інформація, що Росія зменшила своє корабельне угруповання в акваторії Чорного моря. Попри це загроза ракетних ударів все ще зберігається.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук 20 червня повідомив, що Чорноморський флот Росії збільшує кількість підводних човнів.
- За його словами, ворожі кораблі почали триматися на "безпечній", на думку окупантів, відстані. Тут слід додати, що 20 червня стало відомо, що Збройні Сили України вдарили по острову Зміїний та знищили чимало росіян. Ймовірно, наші воїни використали американську систему HIMARS, яка вражає цілі на відстані до 80 кілометрів.
- Водночас Росія збільшує кількість підводних суден у Чорному морі, що, як сказав Братчук, становить небезпеку Одесі та Одещині, а також іншим областям України.