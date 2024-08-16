У Повітряних силах підтвердили удар по мосту в Курській області і показали відео

Українські захисники успішно завдали удару по мосту в Курській області. Тепер один з логістичних шляхів ворога перерізаний.

Знищення переправи в Курській області показав командувач Повітряних сил Микола Олещук. Відомо, що міст розташовувався біля селища Глушкове.

До теми Де розташоване Глушкове, в районі якого знищили важливий для окупантів міст

Повітряні сили підтвердили знищення мосту

Олещук повідомив, що авіація Повітряних сил бере активну участь в бойових діях в Курській області. Він подякував українським льотчикам за роботу та наголосив, що вони успішно нищать ворожі об'єкти.

Українські пілоти високоточними ударами б'ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника,

– повідомив Олещук.

У такий спосіб Повітряні сили підтвердили успішне ураження мосту та показали кадри його знищення. На них видно, що після влучання одна з секцій впала у воду.

Сили оборони знищили ворожий міст: дивіться відео

Раніше росіяни повідомляли, що ЗСУ знищили міст поблизу селища Глушкове Курської області. Тепер частина Глушковського району відрізана. Мовиться про Тьоткіне, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів. Росіяни також заявили, що евакуювати мирне населення тепер можна лише водою.

Відомо, що переправа була логістичним шляхом для російських військових. Міст поблизу Глушкового використовували через міст для озброєння військових у районі, а також забезпечували їх їжею та водою. Тепер російські загарбники не зможуть отримувати боєкомплект та провізію в напрямку Тьоткіне та прикордоння.

Російські пропагандисти також повідомляли, що внаслідок знищення мосту близько 700 російських військових на Курщині могли опинитися в оточені.

Україна вже створила військову комендатуру в Курській області. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Як пояснив Олександр Сирський, комендатура необхідна для дотримання правопорядку й забезпечення першочергових потреб населення Курської області.

Москальов на початку повномасштабного вторгнення, а саме з березня 2022 року, обіймав посаду командувача угруповання Об'єднаних сил. У лютому 2023 року він обійняв нову посаду – командувача ОСУВ "Одеса", яку він зберігав за собою донині. Раніше Москальов також був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.