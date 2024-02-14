Усе дуже погано: чому потоплення "Цезаря Кунікова" стало потужним ударом для Росії

Україна систематично знищує чорноморський флот Росії. Черговою ціллю став великий десантний корабель "Цезар Куніков", який 14 лютого незворотно пішов на дно.

Російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський прокоментував 24 Каналу потоплення ще одного російського судна. За його словами, чорноморський флот став сакральною річчю для Росії, зусиллями Владіміра Путіна зокрема.

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"Методичне знищення чорноморського флоту – це, з протверезного погляду, дуже важлива історія", – наголосив Олевський.

До слова, Україна пошкодила або знищила вже 11 російських кораблів чорноморського флоту. Зокрема, з 13 ВДК залишилось тільки п'ять.

Затонулий корабель виконував важливу функцію

ВДК "Цезар Куніков" перевозив багато товарів і вантажів, зокрема військових – боєприпаси, техніку й людей. Тому втрата цього корабля стала серйозним ударом по російській логістиці на Півдні, де українські військові закріплюються на плацдармах.

Ба більше, у затонулого судна немає аналогів, тому що тепер Росія не будує десантні кораблі. Намагається це робити, але не спускає на воду.

Вочевидь усе настільки погано, що в корабля, який має таке значення, не було жодного військового ескорту. Не було нікого, хто його міг би підтримати й прикрити,

– підсумував Олевський.

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