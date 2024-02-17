"Флот Росії здійснює негативне спливання": куди можуть втекти кораблі з Чорного моря

Чорноморський флот Росії продовжує рідшати. Після втрати великого десантного корабля "Цезар Куніков" ворог, імовірно, якось намагатиметься убезпечити залишки своїх суден.

Про це 24 Каналу сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер, наголосивши, що українські оператори морських дронів ефективно знищують Чорноморський флот.

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Втрата "Цезаря Кунікова" – удар по Росії

Зільбер вважає, що у Владіміра Путіна вже давно болісна реакція на втрати російського флоту – ще з часів підводного човна "Курськ". Тому Кремль не хоче коментувати знищення чергового свого корабля.

Уже всі звикли до того, що російський флот поступово здійснює негативне спливання,

– сказав ізраїльський журналіст.

За його словами, це вже справді стає смішним, а росіяни мають карикатурний та жалюгідний вигляд. Натомість українські оператори морських дронів діють ефективно, знищуючи Чорноморський флот.

Як Росія може убезпечити свій флот

Ізраїльський журналіст припускає, що після втрати уже 3 великого десантного корабля окупанти втечуть із Чорного моря, наприклад, в Абхазію, та стоятимуть там якнайдалі від українських дронів.

І на цьому протистояння в Чорному морі завершиться,

– заявив Зільбер.

Адже, за його словами, росіяни вже перетворилися на посміховисько. Коли ж усі починають сміятися над грізним диктатором, то це вже зворотний відлік.

Він додав, що Захід теж оцінив затоплення Україною чергового російського корабля, проте наші партнери очікують також результатів на суші.

Що відомо про знищення ВДК "Цезар Куніков"