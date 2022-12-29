Командування ЗСУ перехитрило росіян, – військовий оглядач про ситуацію в Бахмуті

Росіяни фактично вже вичерпали свої спроможності атакувати Бахмут. Імовірно, ці атаки невдовзі припиняться. Це може свідчити, що командування ЗСУ в черговий раз перехитрило російське керівництво.

Збройним Силам України вже вдалося ситуацію на цьому напрямку стабілізувати. Про це в ефірі 24 каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Ситуація під Бахмутом

Співрозмовник пригадав, що ще буквально 2 тижні тому там були надзвичайно інтенсивні бої, а ворожі війська наступали дуже потужними групами. Нині ситуація дещо стабілізувалася.

Десь противник став менше підступати. Це через те, що українські сили стримують і відбили атаки. Та я б не міг на 100% констатувати, що сили вичерпалися, бо бої тривають,

– наголошує Олександр Мусієнко.

Водночас він певен, що є імовірність того, що ворожі сили справді можуть вичерпатися. Наразі ж ЗСУ продовжують завдавати ворогу уражень, щоб його сили справді зменшувалися.

"Можна подивитися на перекидання російських військ, і куди робиться акцент. Я хочу сказати, що Бахмут перестав бути в сенсі перекидання великих сил", – зазначає оглядач.

Росія справді й досі перекидає туди вагнерівців, підходять додаткові сили. Та це відбувається зовсім не в такій кількості, як це було ще місяць тому, коли перекидали багато артилерії, мінометів та авіації.

Олександр Мусієнко про ситуацію в Бахмуті – дивіться відео

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За словами військового оглядача, нині Росія перекидає основні сили на інші напрямки. Зокрема, на Кремінну та Луганський напрямок. Тобто, саме туди, де й може відбутися чергова контрнаступальна операція ЗСУ.

Так само рух відбувається на Півдні, на окупованій його частині. Це помітно, як противник з лівобережжя від Каховки відводить свої сили. Можна побачити, що через Маріуполь на Бердянськ рухається важка техніка,

– відзначає Олександр Мусієнко.

За його словами, якщо мета Росії полягає в тому, щоб ЗСУ концентрували великі сили в районі Бахмута й не могли сформувати ударні угруповання на інших напрямках, то вона вже усвідомлює, що з цим завданням не впоралась.

"Вони хотіли нас перехитрити. Думали, що тут усі дурні й ніхто цього не помітить. Помітили. Думаю, що плани ворога прочитали й зрозуміли", – певен фахівець.

Тож перекидання свідчать про страх російського командування щодо того, що українські війська можуть досягнути успіху в районі Кремінної та рухатися далі на південь – у бік Рубіжного й Сєвєродонецька.

Я допускаю, що ворожим військам не вдалося відтягти всі наші ресурси на Бахмутський напрямок. Тож вони вимушені перекидати свої сили на інші напрямки,

– підкреслює Мусієнко.

З цього можна зробити висновок, що в битві за Бахмут українське командування вже далеко не вперше з початку повномасштабного вторгнення перехитрило Росію.

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