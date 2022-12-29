Командування ЗСУ перехитрило росіян, – військовий оглядач про ситуацію в Бахмуті
Росіяни фактично вже вичерпали свої спроможності атакувати Бахмут. Імовірно, ці атаки невдовзі припиняться. Це може свідчити, що командування ЗСУ в черговий раз перехитрило російське керівництво.
Збройним Силам України вже вдалося ситуацію на цьому напрямку стабілізувати. Про це в ефірі 24 каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Ситуація під Бахмутом
Співрозмовник пригадав, що ще буквально 2 тижні тому там були надзвичайно інтенсивні бої, а ворожі війська наступали дуже потужними групами. Нині ситуація дещо стабілізувалася.
Десь противник став менше підступати. Це через те, що українські сили стримують і відбили атаки. Та я б не міг на 100% констатувати, що сили вичерпалися, бо бої тривають,
– наголошує Олександр Мусієнко.
Водночас він певен, що є імовірність того, що ворожі сили справді можуть вичерпатися. Наразі ж ЗСУ продовжують завдавати ворогу уражень, щоб його сили справді зменшувалися.
"Можна подивитися на перекидання російських військ, і куди робиться акцент. Я хочу сказати, що Бахмут перестав бути в сенсі перекидання великих сил", – зазначає оглядач.
Росія справді й досі перекидає туди вагнерівців, підходять додаткові сили. Та це відбувається зовсім не в такій кількості, як це було ще місяць тому, коли перекидали багато артилерії, мінометів та авіації.
Олександр Мусієнко про ситуацію в Бахмуті – дивіться відео
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За словами військового оглядача, нині Росія перекидає основні сили на інші напрямки. Зокрема, на Кремінну та Луганський напрямок. Тобто, саме туди, де й може відбутися чергова контрнаступальна операція ЗСУ.
Так само рух відбувається на Півдні, на окупованій його частині. Це помітно, як противник з лівобережжя від Каховки відводить свої сили. Можна побачити, що через Маріуполь на Бердянськ рухається важка техніка,
– відзначає Олександр Мусієнко.
За його словами, якщо мета Росії полягає в тому, щоб ЗСУ концентрували великі сили в районі Бахмута й не могли сформувати ударні угруповання на інших напрямках, то вона вже усвідомлює, що з цим завданням не впоралась.
"Вони хотіли нас перехитрити. Думали, що тут усі дурні й ніхто цього не помітить. Помітили. Думаю, що плани ворога прочитали й зрозуміли", – певен фахівець.
Тож перекидання свідчать про страх російського командування щодо того, що українські війська можуть досягнути успіху в районі Кремінної та рухатися далі на південь – у бік Рубіжного й Сєвєродонецька.
Я допускаю, що ворожим військам не вдалося відтягти всі наші ресурси на Бахмутський напрямок. Тож вони вимушені перекидати свої сили на інші напрямки,
– підкреслює Мусієнко.
З цього можна зробити висновок, що в битві за Бахмут українське командування вже далеко не вперше з початку повномасштабного вторгнення перехитрило Росію.
Останні новини щодо Бахмута
- Американський Інститут вивчення війни допускає, що битва за Бахмут наближається до своєї кульмінації. Тож росіяни невдовзі можуть припинити спроби захопити місто й перейти на цьому напрямку в оборону.
- Нещодавно бійці 30-ї ОМБр знайшли приховані позиції російських окупантів під Бахмутом. Наші воїни завдали потужного удару по місцях базування загарбників.
- До речі, долучитися до оборони Бахмута може кожен охочий. Для цього можна задонатити на збір на дрони для 24 ОМБр, яка бере участь в обороні міста.