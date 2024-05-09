Україна зупинить російський наступ, коли отримає зброю від США, — Зеленський
Цю заяву президент зробив під час пресконференції із главою Європейського парламенту Робертою Мецолою, передає 24 Канал. На думку Зеленського, саме через нестачу зброї у Сил оборони змогли просунутися окупанти.
Детально про заяву Зеленського
Так, є поставки, але не ті об'єми, які були проголосовані. Як тільки вони дійдуть, ми зупинимо їх ініціативу на Сході держави,
– сказав він.
Мова про постачання зброї, підтримане Сполученими Штатами Америки.
На жаль, обіцяне озброєння буде в Україні не дуже швидко. Можливо, "пройдуть тижні і місяці", доки це станеться.
Як підкреслив Зеленський, не секрет, що ініціатива в росіян саме на Сході. Україна може перебрати ініціативу в свої руки, але "це можна, тільки коли в руках є щось міцне".
Що по ротаціях
У такому ключі гарант висловився і про ротації. Вони вже відбуваються, але люди мають чимось воювати. Голіруч цього не зробити.
Окрім цих сильних бригад, які виводяться, повинні заходити укомплектовані бригади. Не просто сильні хлопці, а сильні хлопці не з голими руками. Механізовані бригади, потужні бригади,
– наголосив Зеленський.
Україна випускає більше артилерії
Поки ж Сили оборони тримаються завдяки вітчизняній зброї. Держава наростила виробництво, зокрема, артилерії, артилерійських снарядів і дронів, а також ПТРК "Стугна" і "Корсар".
В росіян, за словами Зеленського, є проблеми. Попри те, що вони нарощують кількість своїх військ, у них "не все так добре, як вони вважали".