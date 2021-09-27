Україна звернеться до Єврокомісії через газовий контракт Угорщини з "Газпромом"

Угорщина 27 вересня підписала з Росією довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України. У відповідь наші дипломати заявили, що звернуться до Єврокомісії через цю угоду.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

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Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики,

– зазначили дипломати.

Що відомо про угоду Угорщини з Росією

Згідно з угодою, Угорщина отримуватиме по 4,5 мільярди кубометрів газу в рік. Зокрема:

1 мільярд кубометрів через Австрію;

3,5 мільярди кубометрів через Сербію – газопровід "Турецький потік" та його відгалуження на суші.

Коли договір набере чинності

"Турецький потік" – це трубопровід, яким газ іде через Чорне море до Туреччини та далі на південь Європи. Його запустили 8 січня 2020 року.

Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року. Його укладуть на 15 років з можливістю перегляду обсягів постачань через 10 років.

За словами Петера Сійярто, Угорщина закуповуватиме газ за набагато вигіднішою ціною, ніж за контрактом, термін дії якого закінчується.