Україна має план "Б", – Пристайко про вибори на окупованому Донбасі

Україна допускає, що представники ОБСЄ не визнають вибори на окупованих територіях Донбасу. На цей випадок Київ має "план Б", що спрямований на досягнення миру в регіоні.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Право на владу" відзначив, що вибори на Сході мають пройти чесно і вільно.

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"Рішення ОБСЄ – це запобіжник правильності, чесності та прозорості проведення цих виборів. Якщо це не відбувається, то ми повертаємося в ту точку, в якій ми перебуваємо зараз з тим законом (про особливий статус Донбасу, 24 канал), який існує вже на сьогоднішній момент, – запевнив міністр.

За словами очільника МЗС, українська сторона має запасний варіант, якщо безпекова організація не визнає голосування на Донбасі.

План Б завжди є. План Б – це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція. Це все, що має забезпечити мир та безпеку нашої держави,

– наголосив Пристайко.

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Тим не менш, дипломат сумнівається, що перед ухваленням нового закону про особливий статус Донбасу буде проведений референдум.

"Насправді, цей регіон зараз дійсно перебуває під особливим статусом, який прописаний в законі, який діє вже три роки. Це добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум", – додав Прситайко.

Як можуть пройти вибори на Донбасі?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.



Вибори на Донбасі можуть провести разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий варіант – позачергові вибори в ОРДЛО пройдуть навесні-влітку.