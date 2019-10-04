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      Україна має план "Б", – Пристайко про вибори на окупованому Донбасі

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      Пристайко розповів про план "Б" України щодо Донбасу
      Пристайко розповів про план "Б" України щодо Донбасу / radiosvoboda.org

      Україна допускає, що представники ОБСЄ не визнають вибори на окупованих територіях Донбасу. На цей випадок Київ має "план Б", що спрямований на досягнення миру в регіоні.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Право на владу" відзначив, що вибори на Сході мають пройти чесно і вільно.

      Важливо: Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі

      "Рішення ОБСЄ – це запобіжник правильності, чесності та прозорості проведення цих виборів. Якщо це не відбувається, то ми повертаємося в ту точку, в якій ми перебуваємо зараз з тим законом (про особливий статус Донбасу, 24 канал), який існує вже на сьогоднішній момент, – запевнив міністр.

      За словами очільника МЗС, українська сторона має запасний варіант, якщо безпекова організація не визнає голосування на Донбасі.

      План Б завжди є. План Б – це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція. Це все, що має забезпечити мир та безпеку нашої держави,
      – наголосив Пристайко.

      Цікаво: У "Слузі народу" назвали варіант, якщо РФ не виведе свої війська до виборів на Донбасі

      Тим не менш, дипломат сумнівається, що перед ухваленням нового закону про особливий статус Донбасу буде проведений референдум.

      "Насправді, цей регіон зараз дійсно перебуває під особливим статусом, який прописаний в законі, який діє вже три роки. Це добре, що ця дискусія почалася. Я не думаю, що це буде референдум", – додав Прситайко.

      Як можуть пройти вибори на Донбасі?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде. 

      Вибори на Донбасі можуть провести разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий варіант – позачергові вибори в ОРДЛО пройдуть навесні-влітку.

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      Теги: Новини України Новини політики Вадим Пристайко Війна на Донбасі Місцеві вибори 2020 МЗС України Формула Штайнмаєра ОБСЄ Збройні сили України
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