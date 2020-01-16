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      Україна передумала будувати новий газопровід до Польщі

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      Україна не будуватиме новий газопровід до Польщі / twitter.com/kmksiezopolski (ілюстративне фото)

      Компанія "Оператор ГТС України" не бачить сенсу в новому газопроводі до Польщі, проєкт якого просували за попередньої влади. В України вже є 2 з'єднання з газотранспортною системою Польщі: Дроздовичі і Германовичі.

      Нещодавно відбулася реконструкція української ГТУ і вона готова до 6,6 мільярда кубометрів газу на рік. Питання тільки в наявності потрібного обсягу газу і тиску з польської сторони, написав у фейсбуці гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

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      Зазначу, 6,6 мільярда кубометрів – це навіть більше від поточної потужності терміналу СПГ у Свиноустьї (5 мільярдів кудометрів). При сумарній потребі в імпорті в 8-9 мільярдів кубометрів поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту,
      – пояснив Макогон.

      Він додав, що після підписання угоди про інтерконект з польським оператором стала доступною можливість віртуального імпорту. Це означає, що Україна може імпортувати весь обсяг, який проходить через неї до Польщі. На сьогодні – це 9 мільйонів кубометрів на добу. Отже ці ж 9 мільйонів можуть бути імпортовані через механізм віртуального реверсу. А це –3,2 мільярда кубометрів газу на рік.

      "Отже, чи є сенс будувати за 200 мільойндів доларів ще один газопровід потужністю 5-8 мільярдів кубометрів на рік, якщо і поточні доступні стоять незатребуваними? У нас вже багато прикладів "інвестування" в "потрібні" проєкти: трубопровід в Устилуг, нафтопровід Одеса – Броди", – написав гендиректор "Оператора ГТС України".

      Що відомо про намір збудувати газопровід з України до Польщі

      17 грудня 2014 року оператори газотранспортної системи України (на той час – "Укртрансгаз") і Польщі (Gaz-System) підписали угоду про будівництво магістрального газопроводу-інтерконнектора між обома державами. Орієнтовна вартість будівництва на території України оцінювалася в 245 мільйонів доларів.

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      9 жовтня 2015 року "Укртрансгаз" і Gaz-System завершили розробку техніко-економічного обґрунтування інтерконнектора Польща – Україна. Будівництво повинно було стартувати ще в 2017 році.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Газ Ринок газу Енергетика ГТС Новини Польщі
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