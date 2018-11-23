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      Україна поки не вживає заходів для покращення іміджу країни і припинення відтоку громадян

      65 Читать новость на русском
      Заробітчани
      Заробітчани / wz.lviv.ua

      На тлі серйозних масштабів трудової міграції українські компанії сьогодні відчувають гострий кадровий голод.

      Про це йдеться у статті "Бонуси і можливості: Що українські компанії надають своїм працівникам" на 112.ua.

      "Ми, як і всі компанії в Україні, відчуваємо проблему відтоку кадрів. За останні кілька років він значно посилився. Якщо 5-6 років тому ми відчували від'їзд за кордон "білих комірців", так звана "витік мізків", то зараз відчувається гостра нестача навіть фізичної сили", – розповіла директор по персоналу компанії METRO Cash and Carry Ukraine (3 тис. співробітників) Ірина Брижак.

      За словами Брижак, люди виїжджають з країни головним чином з-за нестабільної ситуації і повільних реформ: "Відкривши кордон з Європою, держава поки не вживає серйозних заходів з поліпшення іміджу країни і утримання наших громадян. При цьому також не дає бізнесу вирішити проблему відтоку самостійно – наприклад, наданням можливості привезти робочу силу з інших країн".

      Зміни на ринку праці зачепили всі сфери, і банківська не є винятком, повідомили у "Приватбанку": "Основні причини складнощів – це питання демографічної ситуації: молоді стало менше. Багато студентів хочуть і використовують можливість отримати освіту в європейських вузах. Крім того, відкриття кордонів призвело до різкого зростання темпів трудової міграції українців".

      "На ринок праці в нашій індустрії впливають декілька факторів, серед них трудова міграція. Окремо слід виділити зниження зацікавленості молоді в промисловій кар'єрі на великих виробництвах. Наприклад, в одному з профільних вузів на "наших" спеціальностях ще п'ять років тому було 200 студентів, сьогодні їх лише 20", – повідомили найбільшої в Україні металургійної компанії "Метінвест" (80 тис. співробітників).

      Як повідомлялось раніше, українці виїжджають на заробітки за кордон із-за негативної економічної ситуації в Україні. При цьому країни-сусіди, користуючись проблемами в нашій країні, все більше закликають трудових мігрантів з України. Часто наші громадяни змушені терпіти позбавлення. При цьому експерти вказують, що в Україні в деяких галузях (наприклад, ГМК) можна заробити практично ті ж гроші, що й за кордоном.

      Теги: Новини України Заробітчани Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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