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Україна розширила перелік товарів, які продає в ЄС, – Мінекономіки

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Україна почала експортувати яхти
Україна почала експортувати яхти / energolife.info

У 2017 році Україна не лише наростила експорт до ЄС, але й вийшла на цей ринок з новими товарами. Так, наприклад, ми почали експортувати судна та яхти, паяльні лампи, автобуси, продукцію шкіргалантереї тощо.

Про це 24 каналу повідомили у Міністерстві економічного розвитеку і торгів у відповідь на запит.

Як зазначили у відомстві, у 2017 році відбулося зростання експорту порівняно з 2016 по таких групах, як: живі тварини; риба і ракоподібні; продукти із зернових культур; ефірні олії і косметичні препарати; вироби з соломи; маса з деревини; килими; плавучі засоби морські або річкові; наземні транспортні засоби, крiм залізничних; аеронавігаційні або космiчнi апарати; годинники; меблі; керамічні вироби; скло та вироби із скла; трикотажні полотна; головні убори; друкована продукція тощо.

У минулому році нові підприємства отримали право експортувати до ЄС молочну продукцію, яйця, рибу та рибну продукцію. А це означає, що продукція українського виробництва має високу якість та є конкурентною не лише на ринку ЄС але й на інших ринках світу, впевнені в Мінекономрозвитку.

Читайте детальніше про успіхи українського експорту у Європі у публікації 24 каналу: Чим Україна Європу "годує": перемоги українського експорту 

Теги: Новини України Експорт Міністерство економічного розвитку і торгівлі
Джерело: 24 канал
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