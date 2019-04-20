00:10
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україна у нас одна, – Вакарчук звернувся до виборців

      350 Читать новость на русском
      Вакарчук закликав українців одягнути вишиванки у день виборів
      Вакарчук закликав українців одягнути вишиванки у день виборів / Фото з відкритих джерел

      Лідер культового гурту "Океан Ельзи" звернувся до українців напередодні другого туру президентських виборів. Український музикант нагадав співгромадянам про важливість участі в голосуванні та закликав робити свій вибір у національному одязі.

      Вакарчук запропонував українцям прийти на виборчі дільниці 21 березня у вишиванках, таку ідею він опублікував на сторінці у Twitter.

      Читайте також: Сергій Притула: 90% українців дупля не ріже, хто за що відповідає в країні

      Вакарчук наголосив, що сам зробить так само, і опублікував при цьому своє фото у вишиванці.

      Завтра йду на дільницю у вишиванці. Приходьте й ви! Україна в нас одна! 
      – написав музикант.

      Відомі українці закликають співгромадян "не проспати" вирішальний день та віддати свій голос 21 квітня на другому турі президентських виборів. Зазначимо, лише 62,72% громадян України прийшли на виборчі дільниці 31 березня. 

      Що потрібно не забути взяти з собою на дільницю

      blog_ava
      Принц Гаррі і Меган Маркл не на жарт розізлили журналістів: деталі
      20 квітня
      2560
      Теги: LifeStyle Новини України Новини політики Новини LifeStyle Святослав Вакарчук Президентські вибори 2019 Музика
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі
      20 квітня , 22:50 Головні новини 20 квітня: Стрілянина у Кам’янському, масова загибель бойовиків на Донбасі
      1491
      Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      20 квітня , 22:07 Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      Ольга Черненко 672
      Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      20 квітня , 21:09 Скандал навколо Літнього театру в Одесі: що про це треба знати
      Катерина Петренко 457
      Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      20 квітня , 19:03 Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      Повернись живим 1175
      Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      20 квітня , 16:02 Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      Книги для гурманів 459
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук