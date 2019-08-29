19:45
29 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Україна в ситуації навколо "Мотор Січ" має дбати про власні національні інтереси, – експерт

      26
      "Мотор Січ"
      "Мотор Січ" / motorsich.com

      Конфлікт США та Китаю щодо продажу запорізького виробника авіадвигунів "Мотор Січ" Україна має вирішити так, щоб це підприємство не зупинилось, а навпаки – запрацювало на 100% потужності.

      Про це заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи ситуацію навколо продажу "Мотор Січі".

      "У цьому конфлікті нам треба знайти оптимальний баланс інтересів. Не можна просто так виконувати чиїсь вказівки. Не можна повторювати помилки, які 20 років тому були при відмові від Бушерського контракту. Україна в ситуації навколо "Мотор Січ" має дбати насамперед про власні національні інтереси", – переконаний політолог Володимир Фесенко.

      "Друге, на що повинно зважати українське політичне керівництво, це те, як проекція даного рішення вплине на майбутні рішення по Донбасу та Криму, де позиція великих гравців також може не збігатися з інтересами України. Саме тому ми повинні демонструвати виключно україноцентричні кроки. Ставлячи на перший план свої інтереси та не відступаючи від заявлених цілей", – додав експерт.

      "Якщо Україна не зможе впоратись із даним викликом та залучити інвестиції, завод може перетворитись на купу брухту, як це уже сталось із багатьма іншими в Запоріжжі, зокрема АвтоЗазом чи Алюмінієвим комбінатом. Через що озвучений інвестиційний пакет із Піднебесної – виглядає цікавим", – підсумував Фесенко.

      blog_ava
      Хто такий Дмитро Разумков: життєпис нового спікера Верховної Ради
      сьогодні
      44279
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського
      сьогодні , 19:44 Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського
      Ірина Вихрущ 22768
      Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      сьогодні , 19:01 Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти
      Ірина Поліщук 940
      Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      сьогодні , 19:00 Бійці воювали з гвинтівками проти танків: найкривавіші дні в історії неоголошеної війни
      Блог Соцмережі 239
      Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака
      сьогодні , 18:59 Міністр оборони Андрій Загороднюк: що відомо про наступника Полторака
      679
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      сьогодні , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      25119
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук