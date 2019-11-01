Україна вимагає транзитного контракту з Росією на 10 років

Переговори щодо збереження транзиту газу наразі тривають. В уряді не можуть назвати чіткі терміни підписання угоди з Росією.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань у Раді заявив, що Україна робить усе можливе, щоб контракт було підписано якнайшвидше.

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Переговори тривають. Але, як ви знаєте, з Російською Федерацією у нас, м'яко кажучи, не найпростіші відносини,

– нагадав Гончарук.

Чіткий термін підписання угоди наразі назвати не можна, бо для цього треба, щоб її підписала російська сторона.

Ми зараз стоїмо на захисті українських інтересів. Це означає, що ми вимагатимемо довгострокового контракту, а не на один рік. Ми будемо вимагати гарантій транзиту у достатньому об'ємі,

– запевнив політик.

Гончарук нагадав, що вчора депутати проголосували за закон про анбандлінг "Нафтогазу", що дає змогу працювати за європейськими правилами і апелювати до європейських партнерів щодо спільної позиції на переговорах.

Президент РФ Володимир Путін заявляв, що готовий укласти контракт про транзит газу лише на 1 рік. Однак українська та європейська сторони підтримують укладання договору на транзит газу терміном щонайменше на 10 років.

Чому Росія хоче укласти коротку угоду?Російська Федерація сподівається добудувати газогони в обхід України у 2020 році. До прикладу, "Північний потік-2" готовий уже на 83%. У РФ анонсували, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще декілька тижнів.

28 жовтня завершився другий етап переговорів щодо транзиту газу. Чітких підсумків немає, однак у Росії кажуть, що готові працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну. Натомість в Єврокомісії розчаровані і нагадують – часу залишилось мало.

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Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий стане недійсним. Володимир Зеленський хотів домовитись про транзит із Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Окрім того, Україна хоче укласти договір на 10 років, але у Росії пропонують лише на 1 рік.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.