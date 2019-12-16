Україна виступила проти участі ватажків бойовиків у переговорах у "нормандському форматі"

МЗС України засудило спроби будь-яких контактів іноземних політиків з представниками "ЛДНР" і вважають, що схожі дії спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету України.

Чому в МЗС зробили таку заяву

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Глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" Бундестагу, член ПАРЄ Ульріх Йоме заявив, що проросійські бойовики повинні бути залучені в переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Йоме взяв участь у зустрічі в Мінську з представниками проросійських бойовиків.

Що саме відповіли в МЗС

Речниця МЗС України Катерини Зеленко заявила, що такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", жодним чином не сприяють досягненню миру. Вони навпаки є шкідливими – такими, що спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права загалом.

Формула встановлення миру в Україні дуже проста – виведення Росією своїх військ та відновлення Україною контролю над державним кордоном. Така позиція підтримується й Урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні,

– мовиться у коментарі Зеленко.

Вона наголосила, що будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині.

Зауважимо, що після зустрічі в нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що не збирається вести жодних переговорів з проросійськими бойовиками Донбасу. Водночас Зеленський запропонував включити до переговорів у нормандському форматі переселенців з окупованого Донбасу.

У Кремлі заявили, що таку пропозицію українського президента слід узгодити з бойовиками.



Домовленості "нормандської четвірки" на саміті 9 грудня / Інфографіка 24 каналу