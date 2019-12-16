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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Україна виступила проти участі ватажків бойовиків у переговорах у "нормандському форматі"

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      МЗС України засудило спроби будь-яких контактів іноземних політиків з представниками "ЛДНР" / 5.ua

      МЗС України засудило спроби будь-яких контактів іноземних політиків з представниками "ЛДНР" і вважають, що схожі дії спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету України.

      Чому в МЗС зробили таку заяву

      До теми: Бойовики і росіяни хочуть у Мінську узгоджувати зміни до Конституції України

      Глава комітету економічного співробітництва і розвитку, охорони здоров'я фракції "Альтернатива для Німеччини" Бундестагу, член ПАРЄ Ульріх Йоме заявив, що проросійські бойовики повинні бути залучені в переговорний процес щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Йоме взяв участь у зустрічі в Мінську з представниками проросійських бойовиків.

      Що саме відповіли в МЗС

      Речниця МЗС України Катерини Зеленко заявила, що такого роду контакти, нехай і замасковані під "посередництво", жодним чином не сприяють досягненню миру. Вони навпаки є шкідливими – такими, що спрямовані на легітимізацію злочинів Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України та міжнародного права загалом.

      Формула встановлення миру в Україні дуже проста – виведення Росією своїх військ та відновлення Україною контролю над державним кордоном. Така позиція підтримується й Урядом ФРН, зусилля якого у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі високо цінуються в Україні,
      – мовиться у коментарі Зеленко.

      Вона наголосила, що будь-які провокації апологетів агресивної політики Росії сприймаються в Україні як співучасть у злочині.

      Зауважимо, що після зустрічі в нормандському форматі Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що не збирається вести жодних переговорів з проросійськими бойовиками Донбасу. Водночас Зеленський запропонував включити до переговорів у нормандському форматі переселенців з окупованого Донбасу.

      У Кремлі заявили, що таку пропозицію українського президента слід узгодити з бойовиками.

      нормандська зустріч про що домовилися документ інфографіка
      Домовленості "нормандської четвірки" на саміті 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Війна на Донбасі МЗС України Нормандський формат Мінські домовленості Окуповані території
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