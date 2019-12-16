Украина выступила против участия главарей боевиков в переговорах в "нормандском формате"

МИД Украины осудило попытки любых контактов иностранных политиков с представителями "ЛДНР" и считают, что подобные действия направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета Украины.

Почему в МИД сделало такое заявление

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Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" Бундестага, член ПАСЕ Ульрих Йоме заявил, что пророссийские боевики должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом Йоме принял участие во встрече в Минске с представителями пророссийских боевиков.

Что же ответили в МИД

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко заявила, что такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира. Они наоборот вредны – влияют на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом.

Формула установления мира в Украине очень простая – вывод Россией своих войск и восстановление Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и Правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине,

– говорится в комментарии Зеленко.

Она подчеркнула, что любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении.

Заметим, что после встречи в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что не собирается вести никаких переговоров с пророссийскими боевиками Донбасса. В то же время Зеленский предложил включить к переговорам в нормандском формате переселенцев из оккупированного Донбасса.

В Кремле заявили, что такое предложение украинского президента следует согласовать с боевиками.



Договоренности "нормандской четверки" на саммите 9 декабря / Инфографика 24 канала