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      Украина выступила против участия главарей боевиков в переговорах в "нормандском формате"

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      МИД Украины осудило попытки любых контактов иностранных политиков с представителями "ЛДНР" / 5.ua

      МИД Украины осудило попытки любых контактов иностранных политиков с представителями "ЛДНР" и считают, что подобные действия направлены на легитимизацию преступлений России против суверенитета Украины.

      Почему в МИД сделало такое заявление

      К теме: Боевики и русские хотят в Минске согласовывать изменения в Конституцию Украины

      Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" Бундестага, член ПАСЕ Ульрих Йоме заявил, что пророссийские боевики должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. При этом Йоме принял участие во встрече в Минске с представителями пророссийских боевиков.

      Что же ответили в МИД

      Пресс-секретарь МИД Украины Екатерины Зеленко заявила, что такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не способствуют достижению мира. Они наоборот вредны – влияют на легитимизацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом.

      Формула установления мира в Украине очень простая – вывод Россией своих войск и восстановление Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и Правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине,
      – говорится в комментарии Зеленко.

      Она подчеркнула, что любые провокации апологетов агрессивной политики России воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении.

      Заметим, что после встречи в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский четко заявил, что не собирается вести никаких переговоров с пророссийскими боевиками Донбасса. В то же время Зеленский предложил включить к переговорам в нормандском формате переселенцев из оккупированного Донбасса.

      В Кремле заявили, что такое предложение украинского президента следует согласовать с боевиками.

      нормандська зустріч про що домовилися документ інфографіка
      Договоренности "нормандской четверки" на саммите 9 декабря / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Пророссийские боевики Минские договоренности Нормандский формат МИД Украины Война на Донбассе Оккупированные территории
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