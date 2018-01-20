Україна заборонила ввезення свиней з Польщі

Ветеринарна служба України заборонила імпорт свиней з чотирьох воєводств у зв'язку з африканською чумою свиней.

Загалом заборонено експорт з з Підляського, Мазовєцького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств, повідомляє "Польське радіо".

При цьому у Польщі не надто переймаються через заборону. Польща протягом декількох років експортує в Україну невелику кількість м’яса, а тому введення цієї заборони не є проблемою для галузі, – вважають експерти.

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Окрім свиней, ветеринарна служба України впровадила заборону на ввезення тварин, чутливих до АЧС, а також продуктів, сировини, генетичного матеріалу з них та кормів.

До слова, Польща відгородиться від України та Білорусі парканом довжиною 729 кілометри через свиней.