Українець намагався вивезти в окупований Крим боєприпаси

Українець 30 січня хотів провезти в окупований Крим набої. Його затримали під час проходження КПВВ "Каланчак".

Прикордонники оглянули речі чоловіка та знайшли 5 набоїв калібру 7,62 міліметра та гільзу.

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Чоловіком займатиметься поліція

Далі українця передали до правоохоронних органів. Вбачають порушення за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Проводять слідчі дії.

До речі, схожий випадок був на початку року. Прикордонники Львівського загону 2 січня знайшли набої в чоловіка, який хотів перетнути кордон з Польщею. Він ховав їх у бардачку машини.

Крадену зброю з Криму знайшли в Авдіївці

У жовтні 2021 року в Авдіївці у гаражі знайшли цілий арсенал зброї:

60 гранат Ф-1,

36 гранат РГД,

понад 100 мін,

10 ручних протитанкових гранатометів,

установку протитанкової керованої ракети,

майже 14 тисяч патронів різного калібру.

Виявилося, що озброєння вивезли з окупованого Криму. Воно було краденим. Згодом весь арсенал передали на експертизу.