Українець отримав нагороду британської Королівської військової академії: як йому це вдалося

Кадет Львівської Академії сухопутних військ повернувся із особливою відзнакою. Артем Бараненко став першим українцем, який отримав меч за відмінне навчання у Королівській академії сухопутних військ Великої Британії.

Курсант поділився враженнями від навчання в Англії з журналістами 24 каналу та розповів, що зробить зі своїм трофеєм.

Деталі: Українець отримав престижну нагороду британської Королівської військової академії

Кадет впродовж року проходив навчання у Англії, а разом з ним ще 33 офіцери, які представляли Збройні сили двадцяти двох країн світу.

За що Артем Бараненко отримав нагороду? Щороку таку нагороду присуджують курсанту, що продемонстрував найвищі результати під час навчання та іспитів. На випускній церемонії були присутні й батьки кадета.

Як Артем отримував меч: фото

Спершу було важко із навчанням, згадує хлопець, однак цікаво.

Мені дуже сподобались курси лідерства – вони дають змогу побільше зі своїми однолітками співпрацювати не лише в цивільному житті, а й у військовій справі. В Академії з цивільної людини можуть за один рік повністю зробити офіцера британської армії,

– розповідає Артем.

Що Артем зробить з трофеєм? Курсант наголошує, що навіть попри успішне навчання, не хотів би залишитись у чужій державі, адже є патріотом своєї. На згадку про цю пригоду йому залишаються нові знання і меч. Та й того хоче подарувати.

"Я хотів його віддати своєму дідусю. Він дуже пишався, коли я отримував нагороду, тому я б хотів йому віддати той меч", – додав Бараненко.



Артем Бараненко з батьками

Скільки українців навчаються у Королівський академії у Британії? З 1997 року у Королівський академії сухопутних військ навчались 15 українців. Артем став першим, який удостоївся такого звання. Зазначимо, що курсантів Національної Академії відбирають на цю програму четвертий рік поспіль. Наступного року ще один українець Дубровський завершує навчання.