Платитимуть у 30 разів більше: уряд збільшив вартість прав, іспитів на права та реєстрації авто

Із початку нового року традиційно набувають чинності різні нововведення. Стало відомо і про зміни для водіїв. Наприклад, щоб зареєструвати авто, з 1 січня 2024 року треба буде сплатити вже 350 гривень.

Кабінет міністрів України у постанові №1386 від 27 грудня вніс зміни до переліку платних послуг, які надають підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби. Розмір плати за надання послуг також зріс. Що зміниться для водіїв і скільки треба буде заплатити за права – розкаже 24 Канал.

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Що зміниться для водіїв із 1 січня 2024 року

Для них подорожчає низка послуг від МВС.

Скільки будуть коштувати права і скільки треба буде заплатити за іспит із 1 січня:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами зросла з 26 до 230 гривень;

прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 гривень;

прийом практичного іспиту – з 13 до 420 гривень;

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок – з 200 до 350 гривень.

Отже, вартість практичного іспиту на права зросла майже в 30 разів, теоретичного – у 13 разів, а вартість прав – у 8 разів. Реєстрація авто подорожчає майже вдвічі.

У жовтні були зміни в правилах дорожнього руху, а в листопаді – у навчанні водіїв

Тоді Кабмін вніс зміни в ПДР. Відповідно до них, водії мають вмикати денні ходові вогні не тільки вночі чи взимку, а постійно поза населеними пунктами. Або ближнє світло фар, якщо в авто немає таких вогнів. Також заборонено перевозити дітей, менших за 150 сантиметрів, якщо їх немає змоги пристебнути. Іще зміни стосуються певних дорожніх знаків, детальніше в нашому матеріалі.

А у листопаді водіям дозволили складати теоретичний іспит без навчання в автошколі. Тепер можна самостійно звернутися в сервісний центр МВС і попередити, що ви готувалися самі. Процедура та пакет документів у цьому випадку будуть такі ж, як і для тих, хто вчився в автошколі.

Ті, хто тільки опановує мистецтво водіння, буде їздити на машинах під знаком "Н" – навчальний транспорт. Він змінив звичне, але не зовсім правильне "У" (учбовий).