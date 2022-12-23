Штурмував Рубіжне та Сєвєродонецьк: в Україні засудили проросійського бойовика

В Україні засудили бойовика, який потрапив у полон до українських військових. Окупанти воював на стороні Росії та штурмував Рубіжне й Сєвєродонецьк.

Бойовик так званої терористичної організації "ЛНР" отримав 10 років ув'язнення. Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу Росії.

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Засуджено навідника-оператора БМП окупантів

Бойовик брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони на території Слов'яносербського району Луганщини. Крім цього, він спільно з російськими військовими захоплював Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Під час штурму українських міст ворог обстрілював житлові будинки з танків, мінометів та важких вогнеметних систем залпового вогню "Солнцепьок". Бойовик потрапив у полон до українських захисників під час боєзіткнень на Луганському напрямку у червні 2022 року.

Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого Суходільська, який у 2021 році приєднався до лав незаконних збройних формувань 2 армійського корпусу збройних сил Росії.

Там його призначили "оператором-навідником" ворожої бронетехніки, зокрема російських БМП. Саме з них він обстрілював позиції українських військ на Сході України.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями.

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