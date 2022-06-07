Найгарячіші точки на Донбасі та знищені окупанти на Півдні: основне за 104 день війни

Українські оборонці вже 104 дні продовжують героїчну боротьбу проти російських окупантів. Активні бої зараз відбуваються на Сході.

З кожною добою ми на крок ближче до перемоги. Про головні події 104 дня повномасштабної війни читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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05:49 Прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс висловив свою думку стосовно експорту українського зерна. Він зазначив, що навряд чи буде прорив у перемовинах між Туреччиною та Росією у цьому питанні.

04:48 Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, скільки людей залишилось у Слов'янську. З його слів, у ньому зараз мешкає не більше 24 тисяч містян. Решті вдалось евакуюватись до безпечних територій.

02:53 Упродовж минулої доби на Півдні наші ракетно-артилерійські підрозділи спільно з авіацією завдали нищівних ударів по ворогові. Його втрати такі:

26 російських окупантів;

10 одиниць ворожої техніки, серед якої – танк, гаубиця, 6 одиниць броньованої техніки та 2 автомобілі.

02:27 У тому ж зведенні оперативного командування "Південь" повідомили про потенційну загрозу з Чорного моря. Відомо, що в його акваторії напоготові стоять щонайменше три носії крилатих ракет. Крім того, є відомості про великий десантний корабель.

01:59 Російські загарбники продовжують відкривати вогонь по Миколаєву. Місто обстрілюють з артилерії калібру 203 міліметрів. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

01:07 Президент України Володимир Зеленський пояснив, з ким наша держава вже веде перемовини щодо експорту зерна. Як зазначив він, мовиться про низку держав, а також ООН. Але найголовнішим гарантом для нашої країни все ще залишається зброя, яку надають країни-партнери.

00:26 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові продовжують звозити тіла загиблих містян до супермаркетів, а також торговельних центрів. Ні про які поховання узагалі мови не йдеться.

00:09 Володимир Зеленський назвав найгарячіші точки на Донбасі. Мовиться про Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогірськ, Авдіївку, Курахове й інші напрямки. Запеклі бої також ведуться у Сєвєродонецьку.