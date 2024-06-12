Сильні грози та град: попереджають про погіршення погоди в Україні

В Україні може погіршитись погода. Синоптики прогнозують сильні грози.

Відповідно до прогнозів, у кількох регіонах України 12 червня очікуються грози. Мовиться про всю територію, крім Заходу.

Дивіться також Дощі, а подекуди навіть грози: якою буде погода в Україні 13 червня

Також може бути град

Крім цього, у північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі. Натомість у центральних, південних та східних областях місцями град.

Також може бути шквальний вітер 15-20 метрів за секунду. Мовиться про І рівень небезпеки, жовтий.

У Києві 12 червня сильна злива