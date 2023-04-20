Новинський хотів сховати активи на понад 144 мільйони гривень: СБУ знайшла та арештувала їх

В Україні арештували активи проросійського олігарха Вадима Новинського. Колишній нардеп намагався приховати свої активи.

СБУ наклала арешт на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз". Повідомляється, що компанія намагалась відчужити газ на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО.

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Новинський намагався уникнути санкцій РНБО

Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить понад 144 мільйони гривень.

Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані з Росією,

– мовиться у повідомленні.

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Однак співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її.

У межах кримінального провадження за статтею пособництво державі-агресору тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зеленський ввів санкції проти Новинського