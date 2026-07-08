Чому Україні не дають більше ракет до Patriot і чи зміниться це після нового обстрілу

Масований російський удар по Києву 6 липня 2026 року знову оголив одну з головних проблем української ППО – дефіцит ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Попри заклики України посилити постачання, союзники не можуть швидко передати значно більше боєприпасів.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що причиною нестачі ракет є не лише політичні рішення партнерів. Мовиться про об'єктивний дефіцит, який виник після їхнього активного використання під час війни на Близькому Сході.

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Чому союзники не можуть швидко передати Україні більше ракет

На думку Володимира Фесенка, не варто пояснювати ситуацію виключно небажанням партнерів допомагати Україні. Він зазначив, що дефіцит ракет до Patriot є реальним, адже значна їхня кількість була витрачена під час відбиття іранських атак, коли дорогі ракети-перехоплювачі використовували навіть для знищення "Шахедів".

Є реальний дефіцит цих ракет. Безумовно, на складах вони є, але в набагато меншій кількості, ніж раніше,

– сказав політолог.

Зараз головним завданням України є домовленості зі США, адже саме американці мають найбільші запаси ракет для перехоплення російських ракет. Водночас Вашингтон також змушений враховувати власні безпекові інтереси. Зокрема, там, ймовірно, не виключають нового загострення ситуації на Близькому Сході, тому стараються повністю не вичерпувати свої резерви.

Важливо! Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про повну відсутність в України боєприпасів для перехоплення балістичних цілей. Головною причиною є глобальний дефіцит ракет PAC-3 через загострення конфлікту на Близькому Сході. Крім того, деякі західні країни відмовляються передавати боєприпаси до Patriot, намагаючись зберегти власні резерви на випадок російського нападу.

"Трагедія (атака по Києву 6 липня 2026 року – 24 Канал), як і попередня трагедія 2 липня, можливо, вплинуть на наших партнерів на саміті НАТО і нам дадуть ще додаткові партії з тих запасів, які ще залишаються", – зазначив Фесенко.

Водночас політолог наголосив, що в довгостроковій перспективі проблему неможливо вирішити лише новими поставками. На його думку, Україні разом із партнерами необхідно запускати власне виробництво ракет-перехоплювачів за ліцензією або створювати спільні виробничі майданчики в Європі.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що наразі між союзниками тривають переговори щодо ліцензування виробництва ракет до комплексів Patriot. Через дефіцит таких перехоплювачів Україна з допомогою партнерів намагається налагодити власне виробництво оборонної продукції. Проте брак потужностей ОПК є серйозною проблемою не лише в Європі, а й у США.