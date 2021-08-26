З України депортують хасида, який влаштував бійку в Умані
26 серпня 2021 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:поліція Черкаської області
Ізраїльтянина, який приїхав в Умань на святкування юдейського нового року – Рош га-Шану, депортують з України. Все через дрібне хуліганство.
Чому видворять ізраїльтянина
19-річний чоловік 22 серпня влаштував бійку на вулиці Пушкіна. Він завдав іншому паломнику незначних травм.
Раніше До Умані почали масово з'їжджатись хасиди: яка ситуація у місті
На місце події прибули поліцейські. Вони встановили всі обставини та склали на порушника адміністративний протокол через дрібне хуліганство.
Молодий чоловік повернеться до Ізраїлю. Йому на 3 роки заборонили в'їзд на територію України,
– розповіли правоохоронці.
Хасиди в Умані: що відомо
- Ізраїльтяни їдуть в Україну, аби відвідати пам'ятник духовного лідера Цадика Нахмана на Рош га-Шан.
- Станом на 19 серпня в Умань прибули вже 10 тисяч хасидів, загалом очікують на 50 тисяч. Вони їдуть в Україну раніше, бо бояться, що у вересні влада введе нові карантинні обмеження.
- Забезпечувати порядок у Черкаській області будуть українські та ізраїльські правоохоронці.
- У МОЗ вже встановили правила карантину, яких повинні дотримуватися паломники, а Центр громадського здоров'я виділив 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.
До теми СБУ провела антитерористичні навчання в Умані напередодні Рош га-Шана