В Україні діють екстрені та планові відключення: де не буде світла 20 грудня
В Україні 20 грудня знову вимикатимуть світло через атаки росіян по критичній інфраструктурі. У більшості областей діятимуть планові відключення.
- 1Які графіки діють на Київщині
- 2Як вимикатимуть світло на Дніпропетровщині
- 3На Вінниччині вимикатимуть електрику почергово
- 4Яка ситуація зі світлом на Львівщині
- 5На Хмельниччині діють 4 черги
- 6Коли даватимуть світло на Прикарпатті
- 7Які графіки діятимуть на Волині
- 8Коли не буде електрики на Запоріжжі
- 9Що буде зі світлом на Одещині
- 10Які відключення будуть на Рівненщині
- 11На Полтавщині світло даватимуть на 2 години декілька разів на добу
Однак через важку ситуацію екстрено вимикатимуть світло щонайменше на Київщині та Дніпропетровщині. Які графіки діятимуть на території всієї України, читайте у тексті 24 каналу.
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Які графіки діють на Київщині
У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла,
– повідомили в Київських електромережах.
Там також попередили, що не діють графіки стабілізаційних відключень.
Як вимикатимуть світло на Дніпропетровщині
"20 грудня на Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії", – заявили в Дніпровських електромережах.
За даними ДТЕК, це необхідно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій. У компанії уточнили, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.Важливо. Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.
Людей попросили бути спокійними та терплячими, адже енергетики роблять все, щоб виправити ситуацію.
На Вінниччині вимикатимуть електрику почергово
У Вінницькій області світло вимикатимуть, згідно з графіками погодинних відключень. За даними обленерго діє три черги:
- 1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;
- 3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.
У Вінницяобленерго закликали людей повідомляти, якщо в них не буде світла в разі невідповідності годин відключень до графіка на понад 4 години. Для цього можна:
- написати в особистому кабінеті чи вайбер-боті;
- зателефонувати в кол-центр за номером – 0 800 217 217.
Яка ситуація зі світлом на Львівщині
У Львівські області для стабілізації енергосистеми розробили графік відключень, за яким світло подаватимуть по 4 години двічі на день. Також є 8 годин на добу під час яких світло можуть подавати, а можуть вимикати, залежно від ситуації в енергосистемі.
Дізнатись, до якої групи належить ваш будинок можна на сайті Львівобленерго.
На Хмельниччині діють 4 черги
У Хмельницькій області 20 грудня вимикатимуть світло почергово чотирьом чергам:
- 7:00-11:00 – 1 і 3 черги;
- 11:00-15:00 – 2 і 4 черги;
- 15:00-19:00 – 1 і 3 черги;
- 19:00-23:00 – 2 і 4 черги;
- 23:00-3:00 – 1 і 3 черги;
- 3:00-7:00 – 2 і 4 черги.
Дізнатись свою чергу можна за посиланням.
Коли даватимуть світло на Прикарпатті
У Івано-Франківські області ліміт дещо менший від попередньої доби. Зокрема, нічний – 185 мегават, а денний – 257 мегават. Схема вимкнень залишається 4 на 2 – тобто дві години зі світлом, а чотири – без.
Графіки відключення світла на Прикарпатті:
- 1 черга: не буде світла – з 00:00 до 03:00, з 05:00 до 09:00, з 11:00 до 15:00, з 17:00 до 21:00 та з 23:00 до 24:00;
- буде світло – 03:00 до 05:00, з 09:00 до 11:00, з 15:00 до 17:00, з 21:00 до 23:00;
- 2 черга: не буде світла – з 01:00 до 05:00, з 07:00 до 11:00, з 13:00 до 17:00 та з 19:00 до 23:00;
- буде світло – з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 07:00, з 11:00 до 13:00, з 17:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;
- 3 черга: не буде електрики: з 00:00 до 01:00, з 03:00 до 07:00, з 09:00 до 13:00, з 15:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00;
- буде електрика: з 01:00 до 03:00, з 07:00 до 09:00, з 13:00 до 15:00 та з 19:00 до 21:00.
Щоб зменшити навантаження в пікові години можуть застосувати 4 чергу. Згідно з нею, вимкнуть світло:
- в підчерги 4.1 – з 07:00 до 12:00 та з 15:00 до 20:00;
- в 4.2 – з 10:00 до 17:00, але при цьому кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.
Які графіки діятимуть на Волині
На Волині діятимуть графіки стабілізаційних відключень. На сайті Волиньобленерго можна вибрати ваш район, а в таблиці – знайти адресу.
Окрім того, в компанії попередили:
- ситуація в енергосистемі динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком, якщо Укренерго буде необхідно збалансувати енергосистему;
- відключення можуть відрізнятись від графіка на 10 – 20 хвилин. Причина ймовірних зміщень – технологічний процес перемикання черг службами "Волиньобленерго".
Коли не буде електрики на Запоріжжі
У Запорізькій області 20 грудня діятимуть стабілізаційні відключення. Згідно зі встановленим графіком:
- вони почнуться опівночі з 3 групи;
- далі вимикатимуть кожну групу почергово на 3 години.
20 грудня можливі введення також аварійних стабілізаційних та екстрених стабілізаційних відключень електроенергії. Останні передбачають як збільшення тривалості відключень, так і залучення до них споживачів інших черг – в обсягах та на час, які необхідні для стабілізації рівня енергоспоживання,
– заявили в Запоріжжяобленерго.
У області діє три черги відключень:
- 1 можна переглянути за посиланням;
- 2 – тут;
- 3 – в цій таблиці.
Які графіки діють на Запоріжжі / Інфографіка Запоріжжяобленерго
Що буде зі світлом на Одещині
З 20 грудня в Одеській області діють оновлені стабілізаційні графіки відключення світла. Згідно з ними буде 3 категорії:
- білий колір – буде електрика;
- сірий колір – світла не буде;
- світло-сірий колір – можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.
Дізнатись години відключення світла за вашою адресою можна тут.
Які відключення будуть на Рівненщині
У Рівненській області світло вимикатимуть за графіком, розробленим для міста та регіону. Свою адресу можна знайти:
- у Рівному – за посиланням;
- у області – тут.
На Полтавщині світло даватимуть на 2 години декілька разів на добу
У Полтавській області діятиме графік погодинних відключень. Ба більше, одночасно відключатимуть дві черги – основну та додаткову, яка в дужках. Тобто застосовуватимуть формулу – чотири години світла немає, а 2 – є.
Як вимикатимуть світло на Полтавщині / Інфографіка Полтаваобленерго
Окрім того, ліміт потужності в Полтавській області становить 362 мегавати з опівночі до 7 ранку та 421 мегават – з 7 години до опівночі.
У компанії пояснили, що 2021 року в цей же день максимальна потужність становила 893 мегавати. Тож людей закликали економити світло – не вмикати його у всіх кімнатах, почергово користуватись електроприладами.
Як потрібно користуватись електроприладами / Інфографіка 24 каналу