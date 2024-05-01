"Ніж у спину": як може відреагувати Росія на дозвіл Україні бити західною зброєю

Раніше Україна отримувала зброю, зокрема ракети, від союзників із публічним застереженням уникати ударів по території Росії. Нині такий підхід вже змінюється.

Зокрема, очільниця МЗС Латвії Байба Браже заявила, що зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень. В етері 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, якою може бути реакція росіян.

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"У хід піде стара тактика"

На думку колишнього співробітника СБУ, обмеження щодо ударів західною зброєю по території країни-агресора зняли 2 – 3 європейські країни, які виготовляють один вид озброєння. Наприклад, спільне виробництво ракети й от ці країні-виробники домовилися надати дозвіл Україні.

Перша реакція росіян на такі рішення передбачувана. Зокрема, пропаганда, погрози конфісковувати активи й завдання ядерного удару.

Насамперед це погрози на федеральних каналах про радіоактивний попіл, ніж у спину. Це все ми проходили й знаємо. Також загроза конфіскації активів бізнесових підприємств країн, які дозволили завдавати ударів, без будь-якої компенсації,

– мовив Ступак.

Якщо, наприклад, припустити, що це країни Балтії або Скандинавії, то проти них Росія застосовуватиме стару тактику, яка вже працює з листопада 2023 року – система радіоелектронної боротьби в Балтійському морі.

"Дуже активно росіяни цим користуються, страждає цивільна авіація, метеозонди втрачають координати та зв'язок із землею та супутниками. Такі собі хуліганські дії та витівки", – зазначив колишній співробітник СБУ.

Детальніше про заяву очільниці МЗС Латвії

Новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю зізналась, що декілька країн підтримали те, щоб Збройні Сили Україна використовували зброю, яку передали партнери, по території Росії.

До того ж певні країни вже надали зброю нашій державі без подібних обмежень. Проте наразі невідомо про які країни та види озброєння йдеться.

Браже зауважила, що про зняття обмежень не говорили публічно, адже головне – вплив на полі бою.

На заяву Байби Браже вже відреагувала представниця ворожого МЗС Марія Захарова. Вона почала вимагати від латвійського міністерства закордонних справ список країн, які зняли обмеження. Адже в іншому випадку, Захарова вважає, що заява Браже – брехня.