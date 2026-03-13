Важливий крок для кадрового посилення ОПК та підприємств, критичних для ЗСУ

Питанням для багатьох керівників підприємств раніше був "дистанційний розрив". Часто виникала ситуація: завод має унікального інженера, але не може його забронювати, бо у нього "неоновлені дані", "невідповідність у ВОД" або він взагалі значиться в базі "Оберіг" як такий, що перебуває в розшуку через несвоєчасну явку до ТЦК. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як це працюватиме зараз: підприємства ОПК або критичні для ЗСУ отримують право забронювати такого працівника на строк до 45 календарних днів, незважаючи на проблеми з військовим обліком.

Навіщо це потрібно? Це дає людині законну можливість вийти на роботу та почати приносити користь фронту негайно, паралельно вирішуючи питання з документами в ТЦК. Протягом цих днів, відведених на бронювання, працівник має актуалізувати дані чи виправити порушення військового обліку.

Щоб скористатися новими перевагами на порталі Дія, потрібно дотримуватися чіткого алгоритму. Послуга доступна лише за умови, якщо:

Юридична особа або її відокремлений підрозділ офіційно додані до Єдиного переліку компаній для бронювання. Державний орган (Мінстратегпром, Мінекономіки, ОВА тощо) підтвердив статус критичності підприємства. У працівників на момент подання заяви вже є чинне (хоча б на останні дні) бронювання (для кейсу з продовженням).

Цифровізація в Дії робить процес прозорим. Керівник бачить статус кожного співробітника в реальному часі.

Крім того, це швидкість. У сучасному світі, а особливо в країні, що воює, швидкість ухвалення рішень є питанням безпеки. Можливість за кілька хвилин продовжити бронь для всього цеху чи IT-відділу – це запорука того, що бізнес продовжуватиме платити податки, а техніка для ЗСУ вироблятиметься без перебоїв.

Чи готове ваше підприємство до оновлень? Рекомендуємо вже зараз перевірити наявність вашої компанії в реєстрах Дії та актуалізувати електронні підписи керівництва, щоб зустріти березневі оновлення в повній готовності.