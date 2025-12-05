Деталі передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Де і чому аварійні відключення в Україні зранку 5 грудня?

Наразі відомо про екстрені відключення в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Сумах, Полтаві, Кропивницькому.

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях – наразі вимушено застосовуються аварійні відключення. Оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі,

– уточнили в Укренерго.

Конкретно причину не назвали, але вказали, що споживання електроенергії зросло.

На 9:30 5 грудня рівень споживання електроенергії був на 1,5% вищим, ніж в цей час 4 грудня. Так сталося, бо застосували менший, порівняно з попередньою добою, обсяг заходів обмеження споживання.

Схожа ситуація була і 4 грудня. Тоді добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він був на 3,8% вищим, ніж 3 грудня. Причина та сама – застосування меншого обсягу вимушених погодинних відключень.

Важливо! В ніч проти 5 грудня росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення. "Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів", – запевнили в Укренерго.

Енергетики наголосили: 5 грудня слід ощадливо споживати електроенергію.

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень,

– закликали вони.