В Україні можуть ввести штрафи за порушення комендантської години: на які суми

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. За це пропонують ввести штрафи.

Відповідний законопроєкт погоджений з Національною поліцією та МВС. Нагадаємо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом або пішки.

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Які штрафи можуть ввести за порушення комендантської години

Так, депутати пропонують ввести штрафи від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 8 500 – 17 000 гривень.

Для бізнесу штрафи більші: від 3000 до 6000 мінімумів – 51 000 – 102 000 гривень.

На Львівщині можуть збільшити тривалість комендантської години

Як повідомляв перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Гоцик, на Львівщині можуть збільшити тривалість комендантської години, щоб ефективніше боротися з повітряними цілями.

За його словами, наразі комендантська година не збільшується. Втім, з наближенням зимового періоду вона може стати довшою. Про це в ОВА обіцяють повідомити додатково.