Були "нерозлийвода": в Україні ліквідували окупантів з дуже тісною дружбою

В Україні ліквідували двох мобілізованих, які хизувалися спільними армійським світлинами. Окупантів мобілізували одночасно й "прибрали" так само одночасно.

Це 22-річний Олексій Мелехов та 27-річний Артем Чупров родом з Верхньотоємського району Архангельської області. Про це повідомив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

До речі Понад 600 окупантів, танки та техніка: величезні втрати ворога 20 квітня

Ліквідували парочку "не розлий вода"

Мелехова та Чупрова "мінуснули" один за одним – 11 та 14 березня.

Парочка "не розлий вода" – двоє друзів, а, може, й більше",

– написав Комахідзе.

За словами експерта, російські джерела згадують лише дружбу. Однак додав, в альбомі Чупрова – це не одна фотографія зі обіймами разом із Мелеховим.

Ліквідовані окупанти / Фото OSINT-експерта:

Втрати ворога: останні новини

Станом на 20 квітня, в Україні ліквідували близько 184 420 російських солдат, 670 з них – за останню добу. Крім того, ворог втрати 3667 танків, 7120 бойових броньованих машин та багато іншої техніки.

До речі, у місті Набережні Човни, що розташоване в Татарстані, росіянам обіцяли, що створять так звану "алею слави спеціальної військової операції". Однак це вже неможливо зробити через "200-их" військових.

Весь цвинтар прикрашений триколірною символікою. Зокрема, там є прапори, на яких зображена буква "Z" та значок ПВК "Вагнера".