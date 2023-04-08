В Україні відправили на "концерт Кобзона" командира роти гвардійського мотострілецького полку

В Україні ліквідували командира роти 291 гвардійського мотострілецького полку Росії. Мовиться про Дмітрія Падеріна.

Він загинув в Україні, адже прийшов сюди воювати, нищити та вбивати. Про ліквідацію російського окупанта стало відомо 7 квітня.

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ЗСУ ліквідували ворожого командира

Успішно демобілізовано командира роти 291 гвардійського мотострілецького полку старшого лейтенанта Дмітрія Падеріна. Слава Нації. Смерть ворогам,

– написав український військовий.

Також офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" показав, як виглядав ворог.



ЗСУ ліквідували Дмітрія Падеріна / Фото Анатолія Штефана

Останні втрати ворога

Станом на ранок 8 квітня ЗСУ тільки за минулу добу ліквідували 570 окупантів. З 24 лютого 2022 року ворог втратив 177 680 одиниць особового складу. Також у ворогів сотні одиниць втраченої техніки. Зокрема, щонайменше 3 636 танків, 307 літаків, 18 кораблі та багато іншої техніки.



Втрати ворога станом на 8 квітня 2023 рік / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Росії втрати не визнають. Тільки 7 квітня так звані "опозиційні" російські медіа нарахували й підтвердили смерті орієнтовно 20 тисяч росіян. Рахували вони, плюсуючи ті втрати, імена яких вдалось підтвердити. Саме так у Росії нарахували:

19 688 підтверджених смертей російських військових за відкритими даними на 7 квітня;

плюс 1 665 – за останні два тижні;

ще 1 783 – всього загинуло мобілізованих.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповідав, що подекуди втрати Росії в декілька разів перевищують втрати наших бійців. Зокрема, подекуди – це цифра один до десяти. Тому не можна сказати, що вороги можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги.