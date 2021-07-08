Неоднозначні рейтинги політиків: як в Україні маніпулюють результатами соцопитувань

В Україні оприлюднили новий соціологічний президентський рейтинг. Однак у правдивості таких даних є певний сумнів.

Соціологія – це наука, кажуть мені ті, хто нею займаються. Це означає, що "приблизно", "можливо", "скоріш за все" тут бути не може, адже все однозначно.

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Якими є результати опитування

Ви довіряєте Володимиру Зеленському? Так говорять 46% опитаних. Натомість "ні" відповідають вже 52% громадян, думку яких спитали. А ви би проголосували за Зеленського, якби вибори, наприклад, відбулися завтра? Приблизно 29% опитаних сказали "звісно".



Зеленському довіряє 46% українців / Фото Офісу Президента

Решта побачила вибір там, де його немає, і підтримала б Петра Порошенка – таких майже 13,5% або Юрія Бойка – 12,5%. У крайньому разі українці проголосували б за Юлію Тимошенко. Зокрема, 11,3% громадян готові бачити її нашим президентом, ніби її "прем'єрства" нам було недостатньо.

Водночас якби 2 тур президентських виборів пройшов би наступної неділі, то тут Зеленський б знову переміг. У парі з Тимошенко він набирає 61%, проти 39%. У протистоянні з Порошенком – 65% проти 35%.

У разі виходу у другий тур Зеленського і Бойка, чинного президента підтримають 66% опитаних проти 34%. Тут все доволі стабільно вже протягом не одного місяця.

Поки що президенту вдається своїми ініціативами й заявами це зберігати. Також ми маємо не забувати, що зараз літо – це доволі оптимістичний період. Населення не має якихось значних зрушень. Ці всі фактори позитивно впливають на рейтинг влади,

– заявив заступник директора соцгрупи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Додайте до цього ще санкції проти Віктора Медведчука, рішення Ради нацбезпеки й оборони, реформи та інше. Усе це також додає "плюсиків" у карму президента.

Який рейтинг у Порошенка

Однак цього не скажеш про Петра Порошенка, антирейтинг якого тримається на досить високому рівні. Зокрема, 45% опитаних громадян сказали, що не проголосували б за нього за жодних обставин.

"Якщо дивитися на рейтинги довіри, то ми побачимо що близько 70% не довіряє п'ятому президенту, а антирейтинг формується з цієї категорії. Не можна сказати, що цифри не змінилися – вони навіть дещо зменшилися, оскільки напруга після виборів 2019 року була дещо вишою. Однак він все одно не сягав більше 50%, тобто рейтинг Порошенка не зменшився", – заявив Любомир Мисів.



За Порошенка не проголосували б 45% опитаних громадян / Фото "Європейської Солідарності"

Дані соцопитувань відрізняються

Ті, хто бачили інші рейтинги, мають сказати мені "стоп, стоп, стоп". Звідки ж тоді взялися заголовки про те, що майже 53% українців не схвалюють діяльність Володимира Зеленського на посаді глави держави?

А це вже цифри з інших рейтингів КМІСу, які подекуди суттєво відрізняються від "Рейтингу", не в останню чергу через маніпуляції.

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Саме після опитування Київського міжнародного інституту соціології з'явилась цифра 65%. Нібито саме стільки відсотків опитаних українців висловилися б за продовження мораторію на продаж землі, якби влада зараз провела референдум.

Коли у вас питають, чи підтримуєте ви продаж землі, то скоріш за все ви скажете, що проти. Однак коли у вас поцікавляться, чи хочете ви мати право розпоряджатися власною землею на рівні з квартирою та автомобілем, зокрема і продавати її, то ви звісно скажете, що хочете.

В опитуванні КМІСу була маніпуляція

От і в останніх опитуваннях щодо рейтингу політичних партій була подібна маніпуляцію від КМІСу. Під запитанням "чи схвалюєте ви діяльність президента" насправді можна мати на увазі будь-яке питання, яке буде вигідно використати опозиційному політику для того чи іншого спічу.

Від того, як буде сформована відповідь, потім залежить те, як люди будуть сприймати результати цього опитування,

– заявив соціальний психолог Ілля Бачурін.

Як це можуть використати депутати

Наприклад, Тимошенко, виступаючи проти відкриття ринку землі, може використати цю цифру, пояснюючи що 53% опитаних насправді не схвалюють земельну реформу, а тому не схвалюють діяльність президента.



Тимошенко може використати результати на свою користь / Фото "Батьківщини"

Порошенко може використати цю цифру на власний розсуд й сказати вже, що ті 53% опитаних громадян насправді не схвалюють боротьбу з олігархами – це ж теж діяльність президента.

Євгеній Мураєв, який теж час від часу фігурує у рейтингах, обов'язково скаже, що це про зовнішнє управління й не інакше. Водночас Юрій Бойко чи Нестор Шуфрич скажуть, що не схвалюють ці 53% опитаних саме санкції проти Медведчука або ж боротьбу з коронавірусом. Логіку ви зрозуміли.

Насправді це стандартне таке питання, яке ставлять соціологи й воно про курс, яким рухається країна. Його так навмисно сформулювали, щоб зняти базову емоцію людей щодо курсу,

– заявив політолог Костянтин Батозський.

Усе може бути значно простіше

У той час, коли політики та соціологи думають, що 53% не підтримують курс України та останні ініціативи президента, то насправді все може бути значно простіше.

Цим 53% можуть не подобатися ціни в магазинах, мінімальна пенсія, розмір прожиткового мінімуму та решта речей, які політиків, вибачте, не цікавлять.

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"Політики дуже люблять маніпулювати соціологічними даними й це не дуже коректно робити, бо соціологія – це просто показник. Як його інтерпретувати залежить від дуже різних обставин", – розповів Костянтин Батозський.

На що ще звернули увагу політологи

Політологи звернули увагу на ще одну маніпуляцію від КМІСу. Якщо подивитися на опитування не за останній місяць, а протягом хоча б року, то ми можемо побачити, що цифри ОПЗЖ, "Батьківщини" та їхніх лідерів зазвичай доволі стабільні й коливаються у межах похибки на 1 – 2%.

Однак є й місяці, коли їхні показники просто зашкалюють. Наприклад, у червні та січні 2021 року. Пояснити це можна досить просто та однозначно – політичні партії купують цифри. Для чого – це вже інше питання.

Підіб'ю підсумок – не ведіться на маніпуляції політиків і згадуйте або переглядайте їхні минулі здобутки. Це допоможе вам не робити помилок у майбутньому на наступних президентських виборах.