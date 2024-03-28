В Україні масштабна повітряна тривога: окупанти підняли МіГ-31К

28 березня 2024, 12:11
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По всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт винищувача МіГ-31К.

Тривога почала ширитися країною о 12:08. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й пройти до найближчого укриття.

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По всій Україні оголосили тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

 

 

12:23, 28 березня

Наразі пусків не зафіксовано. Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що нині у повітрі 2 винищувачі МіГ-31К. Окрім того, існує також загроза застосування балістичного озброєння на Сході.

Варто зауважити, що МіГ-31К є носіями гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї України, адже здатні подолати відстань у тисячі кілометрів за лічені хвилини. Кілька днів тому, 24 березня, окупанти запускали "Кинджали" для ударів по критичній інфраструктурі Львівської області.

12:10, 28 березня

Масштабна повітряна тривога

В Усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Як пояснили в Повітряних силах, причиною цього став зліт МіГ-31К.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– мовиться у повідомленні Повітряних сил.


Мапа повітряної тривоги станом на 12:15 28 березня

12:08, 28 березня

У Києві оголосили повітряну тривогу. 

Зранку окупанти атакували Одещину ракетами

  • Ворог не полишає терору Одещини. Вночі область опинилася під атакою ракет Х-22 та протирадіолокаційної Х-31П, а зранку окупанти знову намагалися завдати точкових ударів. 
  • Так, близько о 08:10 в Одесі пролунали потужні вибухи, а за кілька секунд після цього – оголосили повітряну тривогу. "Червоними" також стали Херсонська та Миколаївська області. 
  • У Силах оборони Півдня згодом повідомили, що окупанти запустили керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації. Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем.

 

Автор: Анжеліка Байбак