В Україні оголошували повітряну тривогу: росіяни брязкали "Кинджалами"

В Україні в обід 26 вересня оголошували масштабну повітряну тривогу. По всій території України була оголошена ракетна небезпека.

Під час повітряної тривоги слід перебувати в укритті до оголошення відбою, пише 24 Канал. Це може врятувати життя.

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Тривога була оголошена по всій Україні через зліт у Росії носія аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Повітряна тривога тривала близько пів години.

Росія підіймала в небо МіГ-31К

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі По всіх областях України оголошено відбій повітряної тривоги.У Повітряних Силах ЗСУ оголосили ракетну небезпеку по всій Україні. Річ у тім, що з аеродрому Саваслейка відбувся зліт МіГ-31К , який несе ракету "Кинджал".

Карта повітряних тривог в Україні 26 вересня / Скриншот

Російський МіГ-31К злетів після тривалої перерви

Попередній раз Росія застосувала МіГ-31К для ракетного удару по Україні ракетою "Кинджал" 11 серпня 2023 року.

Противник здійснив пуски 4 "Кинджалів" з чотирьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської та Липецької областей.

Окупанти намагалися атакувати аеродром Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому.

Тоді внаслідок ракетної атаки Росії жертвою став маленький хлопчик.

Попередній раз МіГ-31К злітав у Росії 7 вересня. Тоді ворожий літак також злітав з аеродрому Саваслейка, але менш ніж за годину приземлився.

Чому в Україні оголошують тривогу через зліт МіГ-31